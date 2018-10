Met wat rugklachten ging ik naar de plaatsvervanger van mijn huisarts. Die keek naar mijn rug en merkte op dat er een kromming in de wervelkolom zat. Geruststellend zei ze: „Maar op zich is dat echt geen probleem hoor. Je kan er oud mee worden.” Ik ben tachtig.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl