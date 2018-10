Oppositiekandidaat claimt overwinning in Kameroen

Oppositiepoliticus Maurice Kamto heeft maandag de overwinning bij de Kameroense presidentsverkiezingen geclaimd. Hij heeft de huidige president Paul Biya (85), die al sinds 1982 aan de macht is, opgeroepen om de macht op een vreedzame manier over te dragen. Dat Kamto de verkiezingen ook daadwerkelijk heeft gewonnen, lijkt echter onwaarschijnlijk.

Waar Kamto, leider van de Beweging voor de Hergeboorte van Kameroen, zijn claim op baseert is nog onduidelijk. Hij leverde geen bewijs voor zijn bewering. “Mijn missie was om een penalty te nemen en ik heb gescoord”, hield Kamto zijn aanhangers maandag in hoofdstad Yaounde volgens Reuters voor.

Volgens minister Paul Atanga Nji, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de verkiezingen, is alleen de Constitutionele Raad gemachtigd om de uitslag bekend te maken. Elke tegenspraak “zal niet worden getolereerd”, zo liet hij weten. De Raad heeft vijftien dagen om de uitslag bekend te maken.

Lees ook dit portret van president Biya: Al 36 jaar aan de macht in Kameroen – met afstandsbediening vanuit Genève

Een machtsovername in Kameroen is onwaarschijnlijk vanwege het patronagesysteem dat Biya voor zichzelf heeft opgebouwd. De president betaalt tribale leiders in ruil voor hun steun en weet zo de stamverhoudingen te manipuleren. Ook koopt hij via corruptie de oppositie af. Algemeen wordt er daarom van uitgegaan dat Biya ook deze verkiezingsronde zal winnen.