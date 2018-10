Nog veel vragen over moord op Bulgaarse journalist

Werd de Bulgaarse Victoria Marinova vermoord vanwege haar journalistieke werk? Het lichaam van de 30-jarige tv-presentator van de lokale zender TVN werd dit weekend gevonden bij een joggingpaadje in een park in de noord-Bulgaarse stad Ruse. De vrouw bleek verkracht en gewurgd.

Het nieuws van haar dood – na moorden in Malta en in Slowakije de derde op een Europese journalist in korte tijd – leidde bij politici en journalisten in Bulgarije en de rest van Europa tot zeer bezorgde reacties. „Geschokt door de gruwelijke moord op Victoria Marinova. Opnieuw valt een moedige journalist in de strijd voor de waarheid en tegen corruptie”, twitterde eurocommissaris Frans Timmermans.

Subsidiefraude

In een persconferentie op maandag zei de Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken, Mladen Marinov, dat er vooralsnog geen bewijs is dat duidt op een verband met haar werk.

Marinova was geen bekende journalist en hield zich eerder in haar carrière bezig met lifestyle-onderwerpen. Sinds kort presenteerde zij op TVN het nieuwe journalistieke televisieprogramma Detektor. Onderwerp van de eerste uitzending, eind september, was explosief corruptie-onderzoek van het Bulgaarse onderzoeksplatform Bivol en het Roemeense RISE Project.

In de uitzending vertelden journalisten Dimitar Stojanov en Attila Biro over hun onderzoek naar grootschalige fraude met EU-gelden door GP Group, een Bulgaars bedrijf dat middels omkoping en infiltratie in besluitvormingsorganen Europese aanbestedingen rond infrastructurele projecten zou hebben beïnvloed.

Motief

Bivol-journalist Atanas Tsjobanov, betrokken bij het corruptie-onderzoek, houdt alle scenario’s omtrent de moord open. „Ze was geen onderzoeksjournalist, (…) maar ze was van de weinigen, misschien wel de enige, die aandacht besteedde aan de GP-zaak.” Tsjobanov vindt dat de hypothese dat Marinova is vermoord vanwege de uitzending over corruptie te weinig aandacht krijgt van de politie. „Er was dus een motief, om ons onderzoek te stoppen. Wij willen dat alle scenario’s serieus worden onderzocht, maar vooralsnog zien wij dat de autoriteiten de versie dat zij vermoord is om haar werk, klein proberen te houden”, aldus Tsjobanov per telefoon.

Bedreigingen

Het is niet bekend of Marinova voor haar dood werd bedreigd. Bivol ontving wel bedreigingen, vertelt Tsjobanov, waarover de journalist niet in detail wil treden maar die gemeld zijn bij Bulgaarse en Europese instanties. Ook werden Stojanov en Biro korte tijd vastgehouden tijdens hun onderzoek, zo schreef onderzoeksplatform OCCRP, gespecialiseerd in corruptie-onderzoek. Hij is teleurgesteld over de reactie van de Bulgaarse regering op het onderzoek, dat een omvangrijk netwerk zou blootleggen waarbij overheidsfunctionarissen, oligarchen en drugsbazen betrokken zijn. „In ieder land zou zoiets een parlementair onderzoek en arrestaties inluiden, maar in Bulgarije gebeurt niets, hier wordt het genegeerd.”

Camelia Ivanova, werkzaam als journalist in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, denkt dat de autoriteiten de zaak serieus nemen. „Er ligt een enorme druk op de autoriteiten, daarom hoop ik niet dat ze te snel conclusies zullen trekken, dat ze de hele waarheid boven tafel zullen halen.”