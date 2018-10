Kabinet wil ongevraagde telefonische verkoop verbieden

Ongevraagde telefonische verkoop gaat verboden worden. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat, CDA) heeft hiervoor een voorstel opgenomen in de Consumentenagenda, die maandag naar de Tweede Kamer gaat.

Bedrijven en organisaties mogen consumenten straks niet meer ongevraagd benaderen via de telefoon, tenzij daar expliciet toestemming voor is gegeven. Mensen mogen nu nog wel ongevraagd gebeld worden. Alleen als consumenten zich hebben laten opnemen in het bel-me-nietregister mogen ze niet gecontacteerd worden.

Keijzer stelt in de nota dat circa de helft van de consumenten zich ergert aan telemarketing. Het ministerie van Economische Zaken krijgt er regelmatig klachten over. De bewindsvrouw overweegt ook telemarketing richting bestaande klanten aan banden te leggen.

Lees ook: Hoe jouw waterkoker het internet kan platleggen.

Internet of Things

Keijzer wil daarnaast de veiligheidsvoorwaarden rond apparaten die met het internet verbonden zijn aanscherpen:

“De snelle groei van deze markt voor bijvoorbeeld smart tv’s of slimme wasmachines biedt consumenten voordelen, maar vaak is nog onduidelijk wat zij in de praktijk mogen verwachten van een slim apparaat en waar zij terecht kunnen wanneer het apparaat niet meer goed functioneert.”

De bewindsvrouw wil daarom een minimum aan veiligheidseisen instellen en producenten verplichten om voor een bepaalde termijn veiligheidsupdates te blijven maken, tenzijn expliciet iets anders is overeengekomen.

‘Recht hebben, recht halen’

Het ministerie van Economische Zaken start ook een campagne om consumenten beter te informeren over hun onlinerechten. “Op papier zijn consumenten goed beschermd, maar de praktijk is weerbarstig en complex. Consumenten en ondernemers moeten weten welke rechten ze hebben en hoe ze hun recht kunnen halen.”

Volgens de staatssecretaris maken consumenten ook vaker gebruik van online marktplaatsen, wat om “aanvullend beleid vraagt”. De overheid wil daarom dat zulke marktplaatsen “klanten van juiste informatie worden voorzien en bij wie ze terecht kunnen in het geval van problemen”.