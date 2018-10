‘Ik was nooit zo goed op school’

in

‘De liefde voor hout heb ik al sinds ik kind was. Mijn opa maakte houtsnijwerk van het hout van sinaasappelkisten en dat vond ik fantastisch, dat wilde ik ook. Ik was niet goed op school, ik ben op mijn vijftiende van school gegaan en de horeca in gegaan. Daar verdiende ik veel meer dan mijn leeftijdsgenootjes en zo kon ik sparen voor houtbewerkingsmachines. Nadat ik bij verschillende houtbewerkingsbedrijven heb gewerkt ontmoette ik mijn vrouw en kon ik het bedrijf van mijn schoonvader overnemen.

„Hij maakte per week vierhonderd tafels van eerstelijns eikenhout, het onderste deel van de boom. Driekwart van het hout van die bomen werd niet gebruikt en dat levert veel afvalhout op. Dat vond ik niet kunnen. Nu werken we circulair: we maken tafels en vloeren van allerlei soorten afvalhout. Er komt geen nieuwe boom aan te pas. We hebben onlangs een vloer bij ABN Amro gelegd en nu maken we ook de tafel voor de boardroom. Maar particulieren kunnen al voor een paar honderd euro een tafel bij ons bestellen.

„Van de financiën heb ik maar weinig weet, mijn vrouw regelt het zakelijke gedeelte. We betalen onszelf in ieder geval allebei 1.500 euro netto per maand uit. Dat is niet veel, maar ons huis is afbetaald en omdat ons bedrijf aan het huis vastzit kunnen we veel zaken, zoals internet en elektra, als zakelijk opgeven. En we stoken met eigen afvalhout, dus dat kost ook niets.”

uit

‘We zijn veel geld kwijt aan mijn zorgverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vanwege mijn werk moet dat wel. In het verleden heb ik een keer twee vingers geblesseerd in een machine. Mijn vrouw was toen net bevallen van de tweeling, en dat heeft financieel veel gedoe opgeleverd. Nu hebben we het dus goed geregeld. Gelukkig valt een groot deel van die verzekeringen onder de combinatieverzekering van het bedrijf.

„De kinderen hebben we opgevoed met het idee dat ze zelf voor de dingen moeten zorgen die ze graag willen. Zo heeft mijn dochter Pien van haar spaargeld een paard gekocht en heeft ze een bijbaan om de maandelijkse kosten te betalen. Dat neemt niet weg dat ik vaak de stal uitmest, maar dat komt wel vaker op de vader neer, geloof ik. Dochter Saar zit op dwarsfluitles en dat betaalt ze ook zelf. Ik vind het belangrijk dat ze leren dat ze moeten werken voor hun geld. Ze zijn de dochters van ondernemers en ze weten ook wel dat we niet rijk zijn, maar ze zien dat wij heel tevreden zijn met ons bedrijf.

„Onze zoon Jouke (17) is drie maanden geleden overleden. Hij was smid en kreeg een ongeluk op zijn stageplaats. Hij was niet meer te redden. Dat hakt er natuurlijk in, het verlies is er elke dag. Ik zeg weleens: eigenlijk ben ik heel gelukkig, alleen soms heb ik wat zoutzuur in mijn ziel.”