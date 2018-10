‘Identiteit tweede Russische verdachte in Skripal-zaak bekend’

Het onderzoekscollectief Bellingcat heeft de mogelijke echte identiteit onthuld van de tweede verdachte in de zaak-Skripal. Aleksandr Petrov heet in werkelijkheid Aleksandr Misjkin en werkt voor de Russische militaire inlichtingendienst GROe, schrijft Bellingcat maandagavond.

Volgens de onderzoekers is Misjkin een arts die als hospik diende bij de Russische marine. Al tijdens zijn studie zou hij zijn gerekruteerd door de GROe. Waarschijnlijk bekleedde hij ten tijde van de vergiftiging van de Skripals een hoge officiersrang, aldus Bellingcat.

Misjkin kon onder meer geïdentificeerd worden aan de hand van een kopie van zijn paspoort. Daarop stonden dezelfde geboortedatum en dezelfde vadersnaam als op het persoonsbewijs van Misjkins spionnen-alter-ego Petrov, schrijft Bellingcat. Het collectief sprak ook met bronnen uit Misjkins omgeving. Dinsdag komt de onderzoeksgroep met meer informatie over de zoektocht naar de identiteit van Misjkin.

Eind vorige maand maakte Bellingcat al de identiteit bekend van Misjkins medeverdachte. Het zou gaan om de GROe-officier Anatoli Tsjepiga, die gebruikmaakte van de schuilnaam Roeslan Bosjirov.

Ongemakkelijk interview

Bellingcat was niet de eerste die de link tussen de Skripal-verdachten en de GROe legde. Premier Theresa May liet begin september al weten dat haar inlichtingendiensten hadden ontdekt dat het Russische duo voor de GROe werkte. Vlak daarvoor waren de twee door de Britse justitie formeel in staat van beschuldiging gesteld.

Een week na de beschuldiging van May verschenen Petrov/Misjkin en Bosjirov/Tsjepiga op het Russische nieuwskanaal RT, waar ze in een interview alle betrokkenheid bij de vergiftiging ontkenden. Ze zeiden als toeristen te zijn afgereisd naar Salisbury, waar de zaak zich afspeelde, om daar de kathedraal te bekijken. Het ongemakkelijke vraaggesprek nam buiten Rusland de verdenkingen niet bepaald weg. Binnen Rusland leidde het vooral tot grappen en grollen over een mogelijke homoseksuele relatie tussen de mannen.

Volgens de Nederlandse en Britse inlichtingendiensten zit de GROe ook achter een verijdelde cyberaanval op Nederlandse bodem, afgelopen april. Vorige week werd bekend dat toen vier Russische geheim agenten zijn aangehouden en uitgezet die bezig waren met een hack van het OPCW-hoofdkantoor in Den Haag.