Het gevonden geld voor amateurclubs

Hij zag de dollar- en eurotekens weer voorbijkomen deze zomer in de WhatsApp-groep van het bestuur van HSV De Zuidvogels. Voor penningmeester Stephen van Cleef was het de bevestiging. Oud-jeugdspeler van de club uit Huizen Nordin Amrabat stond op het punt een nieuwe transfer te maken. Dit keer van het Engelse Watford naar het Saudische Al-Nasr. De hoogte van de transfersom was niet direct bekend, maar voor het bestuur stond al vast: extra geld voor de clubkas.

Voor De Zuidvogels is het niet de eerste keer dat zij geld kunnen bijschrijven na een transfer van Amrabat. Zeven keer eerder verdiende de zaterdag eersteklasser al aan een clubwisseling van hun voormalig lid. Alles bij elkaar is Amrabat inmiddels goed voor een bedrag van boven de 200.000 euro.

Ook bij RKSV NEO uit het Overijsselse Borne kon deze zomer de vlag uit. ‘Weghorst van AZ naar Wolfsburg’, las penningmeester Wim Goorman. Rond 11 miljoen euro betaalde de Duitse club voor de spits, die tot zijn achttiende voor NEO (Nomen Est Omen) speelde. Zijn transfer levert de club circa drie ton op, Goorman heeft inmiddels eigenhandig een factuur gestuurd naar VfL Wolfsburg. Het geld wordt in drie termijnen overgemaakt.

De tribune van RKSV NEO uit het Overijsselse Borne Foto Kees van de Veen

Aan Weghorsts transfer van Heracles naar AZ verdiende NEO in 2016 al 44.000 euro. Een flinke impuls voor een club met zo’n 1.500 leden. Daarvan werden de lichtmasten vervangen; duurzame ledlampen verlichten de velden nu op trainingsavonden. Een tribune had de derdeklasser al. En extra kleedkamers kan NEO binnenkort „waarschijnlijk” al overnemen van de naastgelegen sportclub.

Waar moet je die tonnen dan aan besteden? Duurzaam, in ieder geval, zegt Goorman. „We vieren binnenkort ons 100-jarig bestaan, maar aan het feest gaan we het geld niet opmaken. Daar is de penningmeester te zuinig voor.” Zonnepanelen op de kantine staan nu boven aan het lijstje.

Zowel Amrabat als Weghorst speelde tot op latere leeftijd nog voor een amateurclub. Daardoor hebben De Zuidvogels en NEO recht op een behoorlijk aandeel van de transfersom. Door de in 2001 door de FIFA ingevoerde solidariteitsbijdrage, een vergoeding voor de club waar de speler in kwestie is opgeleid, hebben amateurclubs recht op een percentage bij transfers. Vijf procent wordt verdeeld over de clubs waar de spelers tot hun 23ste hebben gespeeld.

Verbouwing van de kantine

Amrabat speelde over twee perioden zes jaar in jeugdelftallen van De Zuidvogels. Fijne jaren voor een penningmeester, zegt Stephen van Cleef, nu vier jaar beheerder van de clubkas. „Na zijn transfer van Malaga naar Watford in 2016 kregen we al bijna een ton. Die heb ik weggezet op een rekening waar we niet zo snel bij kunnen.” Maar zeker nu de club bezig is met de verbouwing van de kantine komt het geld goed van pas.

Bas Dost speelde aanzienlijk korter bij CVV Germanicus uit Coevorden. „Maar precies lang genoeg”, zegt voorzitter Michel Pot. Twee dagen na zijn twaalfde verjaardag vertrok Dost namelijk naar FC Emmen. „Een lucratieve 48 uur”, zegt Pot. Was Dost twee dagen eerder weggegaan, dan had Germanicus geen recht meer gehad op een percentage van de transfersom, bij internationale transfers.

Dost ging via Emmen en Heracles uiteindelijk voor 7 miljoen euro van Heerenveen naar Wolfsburg en twee seizoenen later van Wolfsburg naar Sporting Portugal – waar hij nog altijd speelt – voor 12 miljoen euro. Die transfers leverden Germanicus in totaal rond de 40.000 euro op.

De eerste bijdrage werd, met goedkeuren van Dost, uitgegeven aan nieuwe trainingspakken voor alle jeugdelftallen. „En bij de tweede klapper hebben we het geld gebruikt om het hele sportcomplex aan te pakken”, zegt Pot. „Ik noem het gevonden geld: je moet er niet op rekenen, maar het is toch heel lekker als het binnenkomt.”

Een foto van Dost prijkt inmiddels op een van de twee grote kantinedeuren. Samen met zijn jeugdtrainer, die hem precies lang genoeg bij de club wist te houden.

Amateurclub NEO kreeg drie ton door de transfer van Wout Weghorst van AZ naar Wolfsburg. Foto Kees van de Veen

Om Amrabat te ‘eren’ voor het geld dat hij de club heeft opgeleverd, denkt het bestuur van De Zuidvogels erover na om een van de nieuwe kleedkamers zijn naam te geven. „Of een van de kaboutercompetities”, zegt Van Cleef. „We willen wel iets doen.”

Amrabat zelf is zich bewust van het geld dat hij zijn oude club oplevert. Bij een transfer denkt hij er altijd even aan. Veel bij De Zuidvogels komt hij niet meer, „alleen in de zomer, vlak voor het seizoen begint, dan maak ik nog even wat rondjes op de velden. Samen met Sofyan”, zegt hij vanuit Saoedi-Arabië. Voor zijn broertje Sofyan, die deze zomer van Feyenoord naar Club Brugge verkaste, krijgt De Zuidvogels slechts een opleidingsvergoeding bij een transfer. Hij vertrok al vroeg naar de jeugd van FC Utrecht.

Weghorst-tribune

In Borne zijn de lichtmasten nog niet naar Weghorst vernoemd. „Dan zouden we overal een bordje bij moeten zetten”, zegt Goorman. Maar inmiddels gaan er wel stemmen op voor de Wout Weghorst-tribune. En ook in de kantine moet te zien zijn dat ze hem bij zijn oude club niet zijn vergeten. Ingelijste voetbalshirts aan de muur zullen straks het verloop van zijn carrière vertellen. Goorman: „We hebben nu eenmaal veel aan hem te danken.”

Ron Vlaar ging al op jonge leeftijd weg bij zijn amateurclub, om in de jeugd van AZ te gaan spelen. Maar SVW’27 (Steeds VoorWaarts) uit Heerhugowaard kon na de transfer van Vlaar van Feyenoord naar Aston Villa toch 11.000 euro bijschrijven. „We moesten wel zelf achter het geld aan”, zegt secretaris Ton Botman. De KNVB begeleidt clubs bij het achterhalen van de bijdrage, maar de verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de factuur.

Een aantal maanden nadat het bedrag was bijgeschreven op de clubrekening werd SVW’27 benaderd door een „obscuur Duits bureau”. In een e-mail vertelden zij dat SVW op meer geld recht had en zij dat wel zouden losweken bij de Engelse club. „Daar hebben we maar vanaf gezien”, zegt Botman. „Voor ons is het goed zo.”