Duitse regering wil snelle trein Amsterdam-Berlijn

Duitse overheden delen de Nederlandse wens om de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn aanzienlijk te versnellen. Het doel is om de huidige reistijd van zes uur en 22 minuten per eind 2021 terug te brengen naar vijf uur en per eind 2025 naar vier uur. De trein moet dan kunnen concurreren met het vliegtuig.

Tot nu was versnelling van de Berlijntrein vooral een wens van Nederland. NS-topman Roger van Boxtel heeft in september in Berlijn gesprekken gevoerd met Duitse overheden en instanties. Vanwege het spoorongeluk in Oss komt NS pas nu naar buiten met de resultaten van deze gesprekken. De reis naar Berlijn duurt zo lang omdat de locomotief bij de grens gewisseld moet worden en omdat de trein in Duitsland een binnenlandse verbinding is, met stops in veel plaatsen. In april was nog sprake van politieke onwil en leek de kans op versnelling gering.

Lees ook het opiniestuk van de topmannen van NS én KLM, Roger van Boxtel en Pieter Elbers: Geef het spoor vleugels

Investeren

Enak Ferlemann, staatssecretaris van het Duitse verkeersministerie, wil nu toch investeren in de bestaande route. Ook wil hij dat Deutsche Bahn nieuw materieel koopt en dat er snellere treinpaden beschikbaar komen. Er wordt ook gekeken naar een andere route dan de huidige route via Hengelo en Hannover, namelijk via Arnhem en Duisburg.

NS en Deutsche Bahn hebben afgesproken dat er over zes maanden een gezamenlijk plan voor de versnelling ligt. Zowel Nederland als Duitsland moeten investeren in infrastructuur. De overheden van Amsterdam, Berlijn en deelstaat Nedersaksen steunen het plan.

Bij een reistijd van vier uur verwacht NS een marktaandeel van 30 tot 35 procent, vergelijkbaar met het huidige aandeel van de Thalys tussen Amsterdam en Parijs. Het aantal internationale treinreizigers verdubbelt dan ruim naar twee miljoen per jaar.