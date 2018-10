Dodental Sulawesi loopt op tot bijna tweeduizend

Het officiële dodental van de ramp op het Indonesische eiland Sulawesi is maandag vastgesteld op 1.948. Dat heeft nooddienst BNPB maandagochtend bekendgemaakt. Zondag werd nog gesproken van 1.763 overledenen. Het dodental zal vermoedelijk nog verder oplopen. Volgens de BNPB zouden er nog zo’n vijfduizend mensen vermist worden.

Zondag maakte BNPB bekend dat de massale inzet van hulptroepen donderdag wordt beëindigd. Tot die tijd zullen zij nog lichamen uit het puin halen. Hierna zal dit alleen op kleine schaal gebeuren. Familieleden van vermiste Indonesiërs reageerden woedend op het besluit.

Nationale actiedag

De afgelopen dagen heeft het Indonesische leger met helikopters hulpgoederen verspreid in de gebieden die het zwaarst zijn getroffen. Ook in Nederland wordt hard gewerkt om de bewoners van Sulawesi te helpen. Er is met Giro 555 tot nu toe ruim 3,3 miljoen euro opgehaald voor drinkwater, medicijnen en onderdak.

Woensdag wordt een nationale actiedag georganiseerd ten behoeve van Giro 555. Op deze dag besteden alle radio- en televisiezenders van de NPO de hele dag aandacht aan de ramp. ‘s Avonds zal in de talkshow Pauw worden bekendgemaakt hoeveel geld dit heeft opgeleverd.

Eind september werd Sulawesi opgeschrikt door een reeks bevingen met een kracht tot 7,5. Hierop volgde een tsunami die het eiland overspoelde. De kustplaats Palu werd het zwaarst geraakt.