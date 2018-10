‘Dividendbelasting discrimineert buitenlandse beleggers niet’

De dividendbelasting is niet discriminerend voor buitenlandse beleggers. Dat concludeert advocaat-generaal Peter Wattel in een advies aan de Hoge Raad. Als het rechtsorgaan het advies overneemt, wat het doorgaans doet, vervalt het belangrijkste juridische argument voor de afschaffing van de taks.

Wattel heeft zich gebogen over een rechtszaak die aangespannen is door een Deens bedrijf. De zaak is vergelijkbaar met duizenden andere zaken die buitenlandse beleggingsfondsen zijn begonnen omdat zij menen dat de dividendbelasting niet eerlijk is. Zij stellen dat het niet juist is dat Nederlandse beleggers de belasting kunnen terugvorderen en zij niet.

Volgens de advocaat-generaal zit de taks juridisch gezien goed in elkaar. Wattel stelt dat de heffing niet in strijd is met het vrije verkeer van kapitaal. Ook discrimineert de taks niet tussen binnen- en buitenlandse fondsen. De rechtszaken zijn dus kansloos, stelt Wattel.

Lees ook: Afhaken Unilever klap voor plan Rutte dividendtaks te schrappen

Pijnlijk voor kabinet

De rechtszaken werden door het kabinet aangehaald als juridische reden om de omstreden afschaffing door te voeren. Het vervallen van dit argument is pijnlijk voor premier Rutte, die zich afgelopen vrijdag ook al genoodzaakt zag om de afschaffing “opnieuw te wegen”. Dit werd besloten nadat Unilever had bekendgemaakt zijn hoofdkantoor toch niet volledig in Nederland te vestigen.

In totaal zijn er elfduizend bezwaren ingediend door buitenlandse beleggingsfondsen, meldde staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) vorige week nog. Zevenduizend daarvan zijn daadwerkelijk een rechtszaak geworden. Via de rechtbank proberen de fondsen in totaal anderhalf miljard euro aan dividendbelasting terug te vorderen.

Het advies is op 27 september naar de betrokken partijen verstuurd, die twee weken hebben om een antwoord te formuleren. Daarna zal de Hoge Raad uitspraak doen. Een woordvoerder van de hoogste rechtbank van Nederland kan maandagochtend niet zeggen of er al een reactie binnen is.