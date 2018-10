Defensie verbiedt rock onder filmpjes

Militairen mogen van Defensie geen filmpresentaties meer geven waarbij beelden van bombardementen door Nederlandse F-16’s voorzien zijn van popsongs of andere muziek. Het detachement in Jordanië, waarvandaan doelen van IS in Syrië en Irak worden gebombardeerd, „is erop gewezen dat dit ontoelaatbaar is”, aldus een woordvoerder van Defensie.

Het departement zegt dat dit verbod is ingegaan „na vragen van NRC” hierover in de zomer. „De bedoeling is dat wat er wordt getoond, strookt met onze waarden en normen, maar ook dat collega’s er geen aanstoot aan nemen.”

Tot voor kort werden de beelden met muziek getoond tijdens het wekelijkse informele samenzijn (‘Keek op de Week’) op de basis in de woestijn van Jordanië. Op deze manier werd het hele detachement op de hoogte gehouden van de vorderingen van de luchtoorlog. De beelden zijn gemaakt met de camera’s die onder de F-16’s hangen. De beeldregistraties moeten uitwijzen of het doel inderdaad is geraakt, en of er geen burgerslachtoffers zijn gevallen. Maar de beelden werden dus ook gebruikt tijdens de ‘Keek op de Week’. Onder de filmpjes worden wisselende soorten muziek – hardrock, heavy metal, trance – gemonteerd. Dit om de beelden te „spicen”, zoals een detachementscommandant tegen NRC zei.

‘Burn motherfucker, burn’

NRC schreef begin september over een discussie binnen het detachement tijdens het begin van de missie (eind 2014). Toen protesteerden officieren tegen het laten horen van agressieve rockteksten, zoals „Burn motherfucker, burn”, bij de vertoning van filmbeelden. Diverse militairen, zoals degenen die de bommen monteren onder de F-16’s, bleven weg bij de sessies.

De bezorgde officieren die eind 2014 bezwaar aantekenden, hadden geen moeite met het gebruik van muziek als zodanig, maar wel tegen agressieve rockteksten.

Defensie wil dus nu dat er überhaupt geen muziek meer wordt gemonteerd onder filmpjes met beelden van wapeninzet. Hoe binnen het detachement in Jordanië op het verbod op de muziek gereageerd is, is onbekend.

Toenmalig detachementscommandant en F-16-vlieger ‘Olivier’ verdedigde in de krant de gang van zaken. Hij zei: „De troepen lijden onder stress. We treden op tegen mensen die verschrikkelijke dingen doen. Die stress moet een uitweg krijgen, bijvoorbeeld op zo’n bijeenkomst.”

