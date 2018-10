Chinese eigenaar onderzoekt verkoop verzekeraar Vivat

Het Chinese conglomeraat Anbang onderzoekt de verkoop van de Nederlandse verzekeringsmaatschappij Vivat. De Nederlandse verzekeraar, het moederbedrijf van onder meer Zwitserleven en Reaal, spreekt over een “bredere strategische heroriëntatie” van alle bezittingen van de Chinese investeerder. Anbang staat sinds februari onder curatele van Chinese toezichthouders.

Wat de gevolgen van deze heroriëntatie zijn voor de Nederlandse verzekeraar, blijft onduidelijk. Er is een aantal opties mogelijk, stelt Vivat – het oude SNS Reaal - maandag in een persverklaring, “waaronder, maar niet beperkt tot, de verkoop van een meerderheidsbelang of een voortzetting van Anbangs huidig eigenaarschap”. De Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase begeleidt Anbang in het onderzoek naar de mogelijkheden.

De Chinese Anbang Insurance Group is voor 100 procent eigenaar van het verzekeringsbedrijf. “Anbang zal elke optie beoordelen op zijn eigen merites, zonder vooringenomenheid ten aanzien van de uitkomst van de strategische heroriëntatie”, stelt Vivat. De Nederlandse verzekeraar, met een jaaromzet van bijna 3 miljard euro, werd in 2015 gekocht door het Chinese conglomeraat. De noodlijdende verzekeraar werd destijds voor één euro overgenomen, met als voorwaarde dat Anbang zou zorgen voor een kapitaalinjectie en het verminderen van de schulden. Anbang stak circa 1,4 miljard euro in Vivat.

Uit de gratie gevallen

Geruchten over de verkoop van Vivat door Anbang circuleerden sinds eind augustus. Anbang, dat zo’n 320 miljard euro op de balans heeft staan, raakte vanwege haar expansiedrift in 2017 uit de gratie van de Chinese autoriteiten. Zo kocht het bedrijf onder meer andere verzekeringsmaatschappijen in België en Zuid-Korea en het Waldorf Astoria Hotel in New York.

Chinese toezichthouders stelden het bedrijf in februari onder curatele. Beijing tolereert “blinde en irrationele investeringen” niet meer, zei de minister van Handel tijdens een congres in 2017. “Beleggingen in vastgoed, hotels, voetbalclubs en chaotische regio’s zullen aan banden worden gelegd.” China wil zo een einde maken aan kapitaalvlucht en risicovolle investeringen door Chinese bedrijven. De voorman van Anbang zit sinds 2017 vast op verdenking van ‘economische misdrijven’. In mei kreeg hij een celstraf van 18 jaar.

Ook andere grote Chinese bedrijven moeten dergelijke belangen afstoten. Zo deed projectontwikkelaar Wanda Group in februari haar aandeel in Atlético Madrid van de hand en verkocht het congolomeraat HNA Group haar belang in de Hilton hotels.