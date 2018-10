Airbus wijst nieuwe topman aan

Vliegtuigbouwer Airbus heeft maandag een opvolger aangewezen voor de afzwaaiende topman Tom Enders. Fransman Guillaume Faury, die nu nog aan het hoofd staat van de divisie die commerciële vliegtuigen bouwt, volgt in april volgend jaar de Duitser Enders op die dan met pensioen gaat. Tegelijkertijd maakte de voorzitter van de raad van bestuur van moederbedrijf Airbus Group Denis Ranque bekend dat hij een stap terug zal doen wanneer zijn zittingstermijn in 2020 eindigt.

Binnen de raad van bestuur van Airbus is momenteel een stoelendans gaande. Afgelopen augustus stapte directeur verkopen Eric Schulz al na minder dan een jaar op. Ook financieel directeur Harald Wilhelm zal binnen afzienbare tijd zijn functie neerleggen.

Airbus is onderdeel van moederbedrijf Airbus Group, dat tot 2014 EADS heette. Het bedrijf is een Europees samenwerkingsverband van de Franse vliegtuigbouwer Aérospatiale, het Duitse Deutscher Aerospace en het Spaanse Construcciones Aeronáuticas (CASA). Met het consortium moest tegenwicht worden geboden aan de Amerikaanse concurrentie.

Het gaat echter al enige tijd niet goed met Airbus. Van de superjumbo A380 vallen de verkopen tegen. Het bedrijf waarschuwde eerder dat het de A380 niet langer zou kunnen maken als er niet snel orders zouden binnenkomen. Luchtvaartmaatschappij Emirates sprong toen in en bestelde 20 dubbeldekkersvliegtuigen, met een optie voor nog eens zestien toestellen. Inmiddels lijkt ook die order in gevaar nu Emirates in gesprek is met vliegtuigmotorproducent Rolls Royce in gesprek is. Volgens insiders kan dat mogelijk tot afstel leiden.

Smeergeld

Dit voorjaar werd Airbus ook nog veroordeeld tot het betalen van een boete van 81 miljoen euro aan de Oostenrijkse justitie. De militaire tak van het bedrijf verkocht in 2003 achttien straaljagers aan Oostenrijk. Na jaren van onderzoek concludeerde het OM dat er weliswaar geen smeergeld is betaald, maar er wel “compensaties” zijn uitgedeeld aan ambtenaren. Dat gebeurde via twee brievenbusfirma’s. Topman Enders was daarvan op de hoogte, zo bleek later.