Zij moeten Max kampioen maken

Toen de jonge Fransman Pierre Gasly in april in Bahrein zijn Toro Rosso naar een verrassende vierde plaats reed, moest Honda-president Takahiro Hachigo huilen van geluk. De Japanners waren als motorleverancier net begonnen aan de samenwerking met het dochterteam van Red Bull. Dat Hachigo tranen liet, zei genoeg. Japanners huilen niet zo vaak, zei Gasly.

Er was in Bahrein ineens weer hoop na drie jaar misère in de Formule 1. Het merk Honda, eind jaren tachtig zo succesvol en dominant, was beschadigd geraakt. Afgelopen weekend in Japan, in de door de fabrikant gesponsorde thuisrace op Suzuka, werd een volgende stap gezet. De zesde en zevende plaats in de kwalificatie was de beste prestatie van het seizoen.

Komend jaar zit de druk er pas echt op, want de Japanners moeten vanaf 2019 Max Verstappen in zijn Red Bull Grand Prix-zeges bezorgen en als het even kan een eerste wereldtitel.

Opkomst

Soichiro Honda, de vermaarde oprichter van het bedrijf, had altijd de droom gehad om te racen en te winnen in door hem gemaakte motorvoertuigen. In 1964 reed Honda voor het eerst een grand prix, met een eigen auto en een eigen motor.

De Amerikaan Richie Ginther bezorgde in 1965 in Mexico de Japanners hun eerste overwinning in de Formule 1. Het was ook meteen de enige zege die Ginther als F1-coureur zou boeken.

De dood van coureur Jo Schlesser tijdens de Grand Prix van Frankrijk in 1968, zorgde ervoor dat Honda zich terugtrok uit de koningsklasse van de autosport, Na vijftien jaar keerde de Japanse fabrikant terug, nu slechts als motorleverancier. In 1984 werd weer eens gewonnen, in Dallas door de Fin Keke Rosberg in zijn Williams.

De succesjaren van Honda begonnen in 1986. De Brit Nigel Mansell werd tweede in het kampioenschap, maar Williams- Honda won wel de titel bij de constructeurs. Daarna volgde vijf wereldtitels op rij, eerst met Nelson Piquet in zijn Williams, gevolgd door de succesjaren met McLaren, waar Ayrton Senna (3) en Alain Prost wereldkampioen werden. Dit duo zorgde voor een van de succesvolste jaren voor een Formule 1-team ooit: McLaren-Honda won vijftien van de zestien races. Na 69 overwinningen in tien seizoenen – een winstpercentage van veertig procent – vertrok Honda aan het eind van 1992 weer uit de Formule 1.

Verval

Een comeback in 2000 leverde weinig aansprekende resultaten op en als gevolg van de wereldwijde economische crisis verliet Honda in 2008 opnieuw de Formule 1. Om het in 2015, een jaar na het begin van het tijdperk van de hybride motoren, weer te proberen met McLaren.

Het liep uit op een mislukking, die in drie jaar van zowel het fameuze McLaren (twaalf wereldtitels bij de coureurs- en acht bij de constructeurs) als Honda het lachertje van de autosport maakte.

De torenhoge ambities konden vanaf het begin niet worden waargemaakt. De motor leverde te weinig vermogen en toonde zich hoogst onbetrouwbaar. Dit leidde tot groeiende en openlijke frustratie bij tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso; hij haalde in een derde van zijn races de finish niet eens, en meer dan een vijfde plaats zat er voor de Spanjaard in de Honda-jaren niet in.

De barse houding van Alonso tegenover Honda zette de samenwerking steeds verder onder druk, al ontkennen beide partijen nog steeds dat het eind 2017 om de keuze óf Alonso óf Honda was. Honda’s sportief directeur Yusuke Hasegawa zei vorig jaar dat niet iedereen bij Honda erg over Alonso te spreken was geweest. Een scheiding was uiteindelijk het beste voor iedereen.

Eerherstel

Dit seizoen levert Honda dus de motoren aan Toro Rosso. De verbetering die Honda heeft laten zien, gaf Red Bull het vertrouwen om de jarenlange relatie met Renault te verbreken en de Franse krachtbron vanaf 2019 te in te wisselen voor een Japanse.

Hoewel de resultaten bij Toro Rosso wisselend zijn, is wel te zien dat Honda stappen maakt. Dit weekend in Japan kreeg de motor een update en dat leidde tot een goede kwalificatie. Verstappen feliciteerde op Instagram beide Toro Rosso-coureurs, Brendon Hartley en Gasly, en kijkt uit naar de nieuwe motor.

De Nederlander kan nog het een en ander leren van zijn nieuwe teamgenoot Gasly, die een jaar in de Japanse autoklasse Super Formula reed. Verstappen zal zijn eventuele ergernis over de prestaties van de Honda-motor meer omfloerst moeten brengen dan hij de laatste jaren bij Renault deed. „Japanners doen alles een beetje anders”, zei Gasly in de podcast Beyond the Grid. „Alonso heeft bewezen dat je ze niet frontaal kunt aanvallen. Als je ze aanvalt, dan loopt het meestal slecht af.”