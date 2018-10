Zeker elf doden na aardbeving in Haïti

Een aardbeving met een kracht van 5,9 voor de noordwestkust van Haïti heeft zeker elf mensen het leven gekost. Meer dan honderd mensen raakten gewond. Dat meldt Reuters zondag.

De zwaarste beving vond plaats om acht uur lokale tijd (twee uur ‘s nachts Nederlandse tijd). De kuststad Port-de-Paix, met zo’n 200.000 inwoners, en het eiland Tortuga zijn het zwaarst getroffen. Het epicentrum lag twintig kilometer van Port-de-Paix, onder zee. Het is de zwaarste beving sinds 2010. Toen kostte een aardbeving met een kracht van 7,0 naar schatting 316.000 mensen het leven.

In twee tweets roepen de Haïtiaanse premier Jean-Henry Céant en president Jovenel Moïse mensen op rustig te blijven. In het noordwesten zou paniek zijn ontstaan. Hulpdiensten benadrukken dat zij de enige correcte bron zijn voor nieuws over de situatie. “Luister niet naar geruchten en wees kritisch op de foto’s die rondgaan op sociale media en het internet”: