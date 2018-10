Vrachtwagen met drugsafval brandt uit in woonwijk Eindhoven

Midden in een woonwijk in Eindhoven is zondagochtend een vrachtwagen vol met chemicaliën uitgebrand. Bij de brand kwam het giftige zoutzuurgas vrij. Uit voorzorg werden bewoners van twaalf appartementen geëvacueerd. Zij kunnen aan het eind van de middag terugkeren naar hun woning zegt een woordvoerder van de politie.

Rond 06.30 uur kreeg de politie een melding binnen over de brand op de Offenbachlaan in Eindhoven. De truck zat vol met vaten chemicaliën die worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs. De brandweer heeft de uitgebrande wagen urenlang nat gehouden, zodat het gas niet weg kon drijven. Volgens een woordvoerder van de politie is de vrachtwagen deels vastgesmolten aan het wegdek. Een speciaal bedrijf is bezig met het opruimen van het voertuig.

‘Levensgevaarlijke actie’

De Eindhovense burgemeester John Jorritsma bracht zondag een bezoek aan de locatie en reageerde verontwaardigd op de brand. “Dit is een levensgevaarlijke actie van idioten in de drugsscene. Volstrekt roekeloos met grote risico’s voor omwonenden.”

Zaterdagavond werd in dezelfde straat ook een vrachtwagen aangetroffen met lekkende vaten chemicaliën. De recherche vermoed een verband tussen beide zaken. Een woordvoerder van de politie spreekt van een “ongebruikelijke actie”. Dumping van drugsafval vindt meestal plaats in de natuur en de wijk waar de vrachtwagens zijn aangetroffen staat volgens de politiewoordvoerder niet bekend wegens de productie van drugs.