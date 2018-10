Twee Israëliërs doodgeschoten op Westelijke Jordaanoever

Een 23-jarige Palestijn heeft zondag drie Israëliërs neergeschoten op een industrieterrein nabij een Joodse nederzetting op de Westelijke Jordaanoever. Twee Israëliërs zijn overleden. Dat meldt persbureau Reuters.

De Palestijnse man is een inwoner van de stad Qalqilya en werkte in de fabriek waar de schietpartij plaatsvond. De ambulancedienst trof een man en een vrouw van rond de 30 jaar buiten bewustzijn aan. Het derde slachtoffer, een 54-jarige vrouw, is naar het ziekenhuis gebracht. Ze was nog aanspreekbaar toen de hulpdiensten arriveerden.

Afgelopen zomer kwam het Israëlisch kabinet met een nieuw wetsvoorstel. Lees ook: Israëlische soldaat gefilmd? Dat kan vijf jaar cel worden.

De politie en het leger zijn nog op zoek naar de schutter. Ze hebben niet bekendgemaakt om wie het gaat. Op de beelden van beveiligingscamera’s is te zien hoe een man met een geweer de trap afloopt en wegrent van de fabriek. Op het industrieterrein werken zo’n 5.000 Palestijnen, voornamelijk voor Israëlische bedrijven.

Vergeldingsacties

Israël reageert gewoonlijk fel op Palestijns geweld. Er kan dan ook rekening gehouden worden met een vergeldingsactie na dit incident. Zoals afgelopen juli, toen een Palestijnse tiener een Israëlische soldaat doodstak. De Israëlische overheid gaf daarop toestemming duizend nieuwe woningen in de Westelijke Jordaanoever te bouwen.

De internationale gemeenschap beschouwt de nederzettingen van Israël op de grond die het bezet heeft in de oorlog van 1967 als illegaal. Ook Nederland riep herhaaldelijk op om de uitbreiding van de nederzettingen te staken.