‘Saoedische journalist waarschijnlijk vermoord in consulaat’

De Turkse autoriteiten denken dat de prominente Saoedische journalist Jamal Khashoggi, een criticus van de kroonprins Mohammed bin Salman, in het consulaat is vermoord. Dat zeiden twee Turkse bronnen bij de overheid zaterdag anoniem tegen Reuters. Khashoggi stapte dinsdag naar binnen om formulieren in te vullen voor zijn aanstaande huwelijk. Zijn verloofde wachtte buiten het consulaat maar zag hem niet meer uit het gebouw komen.

“De eerste inschatting van de Turkse politie is dat meneer Kashoggi is vermoord in het consulaat van Saoedi Arabië in Istanboel. We geloven dat de moord met voorbedachten rade is gepleegd en het lichaam vervolgens is verplaatst naar buiten het consulaat”, zei één van de twee Turkse ambtenaren tegen Reuters.

Op de dag van Khashoggi’s verdwijning zouden twee vliegtuigen uit Saoedi Arabië geland zijn in Istanboel met vijftien Saoediërs aan boord. Deze mannen bezochten het consulaat op hetzelfde moment als Khashoggi en vlogen later weer terug. De Turkse autoriteiten proberen hen nu te identificeren.

Het is niet bekend hoe de journalist om het leven gebracht zou zijn. Een Saoedische bron op het consulaat ontkent dat Khashoggi is vermoord. Zaterdag is een Saoedisch veiligheidsteam met inspecteurs geland in Istanboel. Het team is van plan deel te nemen aan het onderzoek naar Khashoggi’s verdwijning.

Khashoggi werkt voor de o.a. voor de Wall Street Journal.