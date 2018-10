Nieuwkomers winnen bij Letse parlementsverkiezingen

De parlementsverkiezingen in Letland zijn opnieuw gewonnen door de pro-Russische partij Harmonie. Dat meldt persbureau Reuters. De winnaar haalde twintig procent van de stemmen maar zag twee nieuwkomers beiden ongeveer 14 procent van de stemmen halen.

Harmonie doet het traditioneel goed bij verkiezingen, omdat een kwart van de 2 miljoen inwoners van Letland etnisch Russisch is. Tegelijkertijd heeft de partij nog nooit deelgenomen aan een regering in Letland, omdat het verschil in visie met andere partijen inhoudelijk te groot is. De nummers twee en drie van de verkiezingen van zaterdag: het populistische KPV LV en de anti-corruptiepartij De Nieuwe Conservatieven. De uitslag is in lijn met wat de exitpoll van zaterdagavond aangaf.

Dat betekent volgens analisten van Reuters dat de vorming van een coalitie weken, zo niet maanden kan gaan duren. Een moeilijk proces, verwacht ook premier Māris Kucinskis van de Unie van de Groenen en Boeren. Steun voor zijn coalitie, die verder uit de christendemocratische Nationale Alliantie en de Eenheids-partij bestaat lijkt vooralsnog gehalveerd te zijn. Een brede coalitie van etnisch Letse partijen lijkt nu het meest voor de hand liggend.

EU-lidstaat Letland grenst in het oosten 276 kilometer aan Rusland. De NAVO heeft er 1.000 troepen gestationeerd.