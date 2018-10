Mogelijk nog 5.000 mensen vermist op Sulawesi

Op het Indonesische eiland Sulawesi worden mogelijk meer dan 5.000 mensen vermist na de aardbevingen en vloedgolf van vorige week. Dat heeft het hoofd van rampenbestrijdingsdienst BNPB zondag gezegd op een persconferentie. Het aantal geborgen dodelijke slachtoffers is opgelopen tot 1.763.

Op woensdag 10 oktober houden radiozenders en tv-programma’s een Nationale Actiedag om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de tsunami op Sulawesi. Dat meldt de NPO vrijdag. Het eindbedrag, dat naar Giro 555 wordt overgemaakt, zal die avond bij Pauw bekend worden gemaakt. Tot nu toe heeft Giro 555 al 3,3 miljoen euro opgehaald voor Sulawesi.

Dit aantal zal ongetwijfeld nog stijgen, waarschuwde woordvoerder Sutopo Purwo Nugroho op de persconferentie. Nog altijd halen reddingswerkers mensen uit het puin dat de tsunami na een aardbeving op vrijdag 28 september achter liet. Daar gaan ze nog mee door tot aanstaande donderdag, zei Nugroho.

Het Indonesische leger dropt vanuit helikopters hulpgoederen boven de hevigst getroffen gebieden. Een schip van het Rode Kruis is volgens persbureau AP aangemeerd in een haven in de buurt van de stad Palu. Naast reddingswerkzaamheden proberen de autoriteiten zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het aantal vermisten. Dat is een behoorlijke klus, omdat vooral in de stad Palu en dorpen daaromheen veel huizen simpelweg zijn weggevaagd door de modderstromen.

Slachtoffers die helemaal niet meer gevonden worden, worden opgegeven als vermist, zei Nugroho. Er kan na donderdag op kleine schaal nog gezocht worden maar massale inzet van hulptroepen stopt dan, zei Nugroho.