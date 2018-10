Chabib Noermagomedov prolongeert wereldtitel UFC

Chabib Noermagomedov (30) uit Rusland heeft zaterdagnacht in Las Vegas hoofdwedstrijd in UFC 229 gewonnen van de Ier Conor McGregor (30). De vraag is of hij die titel wereldkampioen ook mag gaan dragen. Na het gevecht sprong Noermagomedov het publiek in en brak een nog grotere knokpartij uit. Hij en McGregor moesten onder politiebegeleiding het stadion verlaten.

In de vierde ronde van het gevecht moest McGregor, in 2016 nog de kampioen, in ronde vier opgeven. Chabib had tot dan toe al gedomineerd en zocht telkens naar een opening voor zijn specialiteit, de takedown. De Rus is worstelaar van huis uit, terwijl McGregor beter tot zijn recht komt als het gevecht staande gebeurt.

Het Ultimate Fighting Championship wisselde in 2017 voor vier miljard dollar van eigenaar. Het kooivechten bij de UFC is sport en modern ondernemen ineen.

Wurggreep beslissend

Na vier ronden nam de wereldkampioen zijn tegenstander in een wurggreep waar McGregor zichzelf niet uit kon bevrijden, waardoor hij moest opgeven. Het betekende de tweede verliespartij voor McGregor sinds hij in de UFC vecht. Noermagomedov verloor geen enkele van zijn 27 partijen en blijft wereldkampioen in zijn gewichtsklasse.

Direct na de opgave van McGregor zocht Chabib de confrontatie met de entourage van zijn tegenstander buiten de ring. De Rus ging het gevecht aan waarna beveiligingspersoneel de grootst mogelijke moeite had de ontstane knokpartij te beëindigen. McGregor, die het tafereel vanuit de octagon gadesloeg, werd van achter aangevallen door een onbekende.

Beide partijen hebben onder politiebegeleiding de T-Mobile Arena in Las Vegas verlaten. Volgens UFC-president Dana White zijn er na afloop van het gevecht drie arrestaties verricht, allen leden van Noermagomedov’s entourage.