Heeft Verstappen een schadeformulier?

Wat zou ik graag op de openbare weg een lichte aanrijding willen hebben met Max Verstappen, het liefst waar inhalen mag maar niet zonder gevaar is. En dan na het uitstappen eens horen hoe hij zichzelf vrijpleit.

Iedereen die een ongeluk met een auto heeft meegemaakt weet hoe het aanvoelt en hoe het klinkt. Een schok in je gestel, het kraken van een bumper of het versplinteren van glas. Je hersens houden het even niet bij. Als het meevalt, blijf je verdwaasd in je stoel zitten en zie je hoe de andere auto – ook met schade – bij je in de buurt staat.

Dan komt de vraag: wie heeft schuld?

Tijdens de Grand Prix in Japan op het circuit van Suzuka remde Max Verstappen in het begin van de race verkeerd. Zijn wagen schoof van de baan en kwam op een groenstrook terecht. Geen nood. Verstappen schrikt niet van slippen. Hij draaide de neus van zijn bolide weer in de juiste richting en gleed met hoge snelheid het circuit op.

Precies op die plek reed de Ferrari van Kimi Raikkonen. De auto’s raakten elkaar maar reden verder, alleen liep Raikkonen vertraging op. Verstappen hoorde later onderweg dat hij voor de botsing een tijdstraf van vijf seconden kreeg.

„Op de A4 kan Max dit niet doen maar dit hoort gewoon bij de Formule 1”, verdedigde oud-coureur Jan Lammers de manoeuvre van Verstappen later.

Hoe Verstappen reageert na zo’n botsing op de openbare weg? Hij pakt onmiddellijk een schadeformulier uit zijn dashboardkastje en legt het papier op de warme voorklep.

Onderaan moet een schets van de situatie getekend worden. Max heeft een pen te pakken en weet exact hoe de auto’s elkaar raakten. Van kinds af aan heeft hij in het hoofd: ik heb altijd gelijk. Als de twee autootjes op papier zijn gekrabbeld en de schadeplekken aangegeven, sta je met je mond vol tanden.

Jij zit fout, Max niet.

De politie erbij halen na een ongeluk? Ik zou in het bijzijn van Verstappen niet durven.

In Japan kreeg de Nederlander tijdens de race te horen dat hij fout zat en niet Kimi Raikkonen. Vanachter het stuur slingerde Verstappen zijn mening de wereld in.

In de eerste zin zat al meteen een piepje om een scheldwoord te maskeren. „Wat een (piep) stomme beslissing. Ik deed wat ik kon. Hij zat aan de buitenkant en had makkelijk kunnen wachten.”

Later in de race kwam Sebastian Vettel in aanraking met Verstappen. Weer een incident. Verstappen: „In die bocht kun je niet inhalen. Ik gaf hem zelfs de ruimte, maar hij belandde in mijn auto.”

Kortom, aan hem lag het niet en je gelooft hem nog ook.

Verstappen weet steeds weer de aandacht op te eisen. De gevechten die hij vanachter het stuur in woord en gebaar levert, geven zelfs zo’n saaie race als in Japan de nodige glans.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.