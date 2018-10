Feyenoord laat dure punten liggen in Tilburg

Feyenoord heeft in de slotfase twee dure punten verspeeld in de uitwedstrijd tegen Willem II. In Tilburg kwamen de Rotterdammers niet verder dan 1-1. Door het gelijkspel is de achterstand op koploper PSV opgelopen tot zeven punten.

Ook de verrassende subtopper Heracles Almelo, dat tot zondag evenveel verliespunten had als Feyenoord en Ajax, heeft punten laten liggen. In Arnhem was Vitesse veel te sterk. Het won met 4-0 van de club van trainer Frank Wormuth.

Penalty na VAR

Feyenoord komt dit seizoen moeilijk tot scoren en dat was zondagmiddag in Tilburg ook te zien. Spits Jørgensen, die na een lange blessure voor het eerst startte in de basiself, kon niet voor de gehoopte verandering zorgen. In de eerste helft zorgde alleen buitenspeler Steven Berghuis voor gevaar door van 20 meter hard uit te halen.

De Rotterdammers kwamen in de 73ste minuut met enig geluk op voorsprong na een strafschop van Berghuis. Tijdens een corner kopte Botteghin op de lat en werd de rebound gemist door Van Persie. De kans leek verkeken, maar dankzij ingrijpen van de videoscheidsrechter mocht Feyenoord een penalty nemen. Uit de beelden bleek dat verdediger Van der Heijden werd vastgehouden door Meissner. Het lukte Feyenoord niet om de voorsprong vast te houden. Vijf minuten voor tijd tikte Willem II-spits Sol de gelijkmaker binnen na een voorzet van Avdijaj.

Heracles: hoge pieken, diepe dalen

Heracles Almelo kent een seizoenstart met twee gezichten. Het speelde knap gelijk tegen Ajax en is in eigen huis onverslaanbaar met topscoorder Peterson als belangrijke aanvalskracht. Maar wanneer het niet loopt, dan krijgt het gelijk veel doelpunten tegen. Eerder dit seizoen verloor Heracles met 5-0 van Willem II en zondagmiddag was Vitesse met 4-0 te sterk.

In het GelreDome liet de nieuwe Algerijnse spits Darfalou, die de geblesseerde Matavz verving, zich gelijk zien. Hij scoorde twee keer. De andere doelpuntenmakers waren Foor en Büttner. In de slotfase miste verdediger Büttner nog een strafschop.

Eerder op zondag werd in het in een doelpuntrijke wedstrijd 3-3 tussen Emmen en Fortuna Sittard.