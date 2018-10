Duitse politie stopt ontruiming Hambacher bos

De Duitse politie trekt zich maandagmorgen terug uit het Hambacher bos in de omgeving van Aken en Keulen. Dat heeft minister Herbert Reul van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen zondagmiddag bekendgemaakt, meldt de Duitse zender RTL. De terugtrekking is een overwinning voor activisten die strijden voor het behoud van het bos en een nederlaag voor energiemaatschappij RWE die ruim 100 hectare bos wil kappen voor de winning van bruinkool.

De uitspraak van Reul volgt op het oordeel van de bestuursrechter in Münster van afgelopen vrijdag. Die legde een tijdelijk rooiverbod op. Volgens Reul is er de “komende twee jaar” geen sprake van een ontruiming van het bos. RWE is sinds eind jaren zeventig eigenaar van het bos en heeft in de afgelopen dertig jaar een steeds groter deel van het bos gekapt voor de winning van bruinkool.

Tienduizenden demonstranten

Afgelopen zaterdag demonstreerden er tienduizenden activisten tegen de kap van het bos en het gebruik van bruinkool. Volgens de Duitse bond voor natuur-en milieubescherming BUND was het de grootste manifestatie tegen bruinkool ooit. De actievoerders spraken van 50.000 demonstranten, de politie hield het op 25.000 man.

Reul riep de activisten op om de komende jaren het bos ook met rust te laten en geen boomhutten en barricades te bouwen. In de afgelopen maanden bivakkeerden milieu-activisten in het Hambacher bos om de rooiing tegen te gaan. Het protest had ook een belangrijke symbolische lading. Milieuorganisaties voeren al jarenlang campagne tegen de winning van bruinkool en het gebruik van deze vervuilende energiebron in kolencentrales.

In september besloten de Duitse autoriteiten op verzoek van RWE om het activistenkamp af te breken. De ontruiming werd stilgelegd nadat 19 september een journalist en blogger die verslag deed van de politieacties, overleed na een val uit een hangbrug.