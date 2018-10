Derde plaats voor Verstappen in Grote Prijs van Japan

Max Verstappen heeft zondag een sterke derde plaats behaald in de Grote Prijs van Japan. De Limburger van Red Bull incasseerde vroeg in de race vijf seconden straftijd, maar wist desondanks af te sluiten op het podium. De coureur van Red Bull opende in de slotfase de aanval op de tweede plaats van de Fin Valtteri Bottas, maar slaagde er niet in de coureur van Mercedes in te halen.

Verstappen startte ook op de derde plaats:

De Brit Lewis Hamilton was in zijn Mercedes een klasse apart op het circuit van Suzuka. Hij reed van start tot finish aan de leiding en boekte al zijn negende GP-zege van dit seizoen. Hij liep weer verder uit in het wereldkampioenschap op Sebastian Vettel van Ferrari, die pas als zesde finishte. De vijfde wereldtitel lonkt al nadrukkelijk naar Hamilton.(ANP)