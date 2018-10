De redactie van NRC kan zoveel meer dan een krant maken

Om te beginnen lanceerden we afgelopen week een nieuwe app, waarin we onze krant voortaan combineren met een voortdurend up-to-date overzicht van het laatste nieuws.

Daarnaast lanceerden we de afgelopen tijd twee fonkelnieuwe nieuwsbrieven. Wilt u in uw mailbox alle relevante nieuws over de Brexit, schrijf u dan hier in. Bent u een van de vele fans van de wetenschapsjournalistiek van NRC? Dan moet u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief Onbehaarde Apen.

Niet de drager, maar de inhoud

Apps en nieuwsbrieven? Geen krant? Geregeld wordt mij gevraagd of ik het erg vind dat de krant op papier langzaam verdwijnt. Altijd is mijn antwoord hetzelfde: ik ben, samen met mijn 211 NRC-collega’s niet in de journalistiek gegaan om wit papier zwart te maken. Wél om aan journalistiek te doen. Eeuwenlang was papier een uitstekende drager daarvoor. Nu is dat het scherm van een pc of mobiel. Straks misschien de binnenkant van een bril.

Het gaat niet om de drager, maar om de inhoud.

Tot slot fijn nieuws uit eigen huis. Collega Ellen de Bruin won deze week de Anton Wachterprijs voor het beste literaire debuut met haar roman Onder het ijs. Hier leest u een interview met Ellen.

