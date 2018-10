De mysterieuze verdwijning van China’s Interpolbaas

Meng Hongwei, de hoogste baas van Interpol, sprak vorig jaar in Beijing de algemene vergadering van die organisatie toe. Hij haalde daarbij een Chinese dichtregel aan: „De wind die de kamer binnenwaait, kondigt een naderende storm uit de bergen aan.” Hij kon toen nog niet bevroeden dat er ook voor hem zwaar weer op komst was.

De 64-jarige Meng werd in april van dit jaar niet herbenoemd als lid van het comité van de Communistische Partij binnen zijn eigen ministerie van Openbare Veiligheid. Dat kon toen nog uitgelegd worden als een voorbereiding op zijn pensioen. Achteraf lijkt het een eerste voorteken van Mengs aanstaande val.

De Hongkongse krant South China Morning Post, over het algemeen zeer goed ingevoerd, meldde dat Meng meteen bij aankomst in Beijing is meegenomen om ondervraagd te worden, maar de autoriteiten in Beijing doen er tot nu toe het zwijgen toe.

Politieke motieven

Waarschijnlijk is zijn verdwijning een eerste stap in een proces dat de laatste jaren vaker is doorlopen als een hooggeplaatst Partijlid ten val wordt gebracht. Daarbij verdwijnt iemand enige tijd, soms wel maanden, uit het openbare leven. Daarna volgt dan een gedetailleerd onderbouwde beschuldiging van en veroordeling voor corruptie. Maar de werkelijke reden voor Mengs val is zeer waarschijnlijk vooral van politieke aard.

Meng werd in 2016 als eerste Chinees benoemd tot hoogste baas van de internationale opsporingsdienst Interpol. Daar hadden de Chinese autoriteiten hard voor gelobbyd. Mensenrechtenorganisaties waren er veel minder blij mee. Die waren bang dat China via Meng druk zou uitoefenen om Chinese ‘staatsvijanden’ op te pakken. Daarbij kan het gaan om politieke dissidenten en om in het buitenland levende leiders van bijvoorbeeld Oeigoerse of Tibetaanse groepen die door China als terroristisch en separatistisch worden gezien. Ook leek de kans toe te nemen dat China met succes om uitlevering zou vragen van vaak stinkend rijke zakenlui die China hadden verlaten uit angst voor vervolging, vaak ook omdat ze sinds het aantreden van president Xi Jinping in het verkeerde politieke kamp waren beland.

Twee bazen

Een fundamenteel probleem rond Mengs positie is dat hij per definitie twee bazen moet dienen. Meng is eerst en vooral lid van de Communistische Partij van China (CPC). In die hoedanigheid moet hij allereerst de hoogste leider van die partij, de Chinese president Xi Jinping, gehoorzamen. Die loyaliteit gaat boven zijn loyaliteit aan Interpol.

De jurist Meng is daarnaast nauw verbonden aan de Chinese veiligheidsdiensten. Naast zijn functie bij Interpol is hij formeel nog steeds onderminister van Openbare Veiligheid, een positie waarin hij in 2004 werd benoemd. In datzelfde jaar werd hij ook hoogste baas van de Chinese afdeling van Interpol. Hij diende onder meer onder Zhou Yongkang, toentertijd hoofd van de Veiligheidsdienst en vroeger een van de meest gevreesde en invloedrijke mannen in China’s politieke top.

Zhou verdween in 2015 levenslang achter de tralies. Formeel werd hij veroordeeld voor corruptie, in feite omdat hij in het politieke kamp zat van Bo Xilai, een concurrent van Xi Jinping om de politieke macht. Meng heeft mogelijk nauw met Zhou samengewerkt. Of dat nu bijdraagt aan zijn val is moeilijk te beoordelen. Wel zeker is dat de Chinese veiligheidsdienst nauw betrokken is bij de politieke strijd aan de top van de Partij.

Jurist

Meng werd in 1953 geboren in de noordoostelijke stad Harbin. Hij studeerde rechten aan de befaamde universiteit van Beijing en werd op zijn 22ste lid van de CPC. Hij werd al snel assistent van de minister van Openbare Veiligheid. Hij had daarnaast onder meer leidinggevende functies bij de kustwacht. In 2020 zou hij in principe aan een welverdiend pensioen kunnen beginnen.

Meng wordt nu met zijn mysterieuze verdwijning een symbool voor de risico’s van het benoemen van Chinese politici aan de top van internationale organisaties. Als de CPC het wil, kan zelfs het hoofd van Interpol van de ene op de andere dag uit het zicht verdwijnen, om waarschijnlijk nooit meer naar zijn kantoor in Lyon terug te keren.