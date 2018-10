Bulgaarse onderzoeksjournalist vermoord

De 30-jarige Bulgaarse journalist Victoria Marinova is vermoord in de stad Ruse, meldt de openbaar aanklager zondag. Ze werkte bij de lokale televisiezender TVN en deed onder meer onderzoek naar fraude met EU-fondsen. Het is nog niet duidelijk of de dood van Marinova iets te maken heeft met haar werk als journalist.

Haar laatste verslag ging over de arrestatie van twee journalisten die onderzoek deden naar de vernietiging van documenten over corruptie met Europese aanbestedingen.

Volgens lokale media zou ze zijn verkracht, mishandeld en gewurgd. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in een park in de noord-Bulgaarse stad door een voorbijganger. Haar persoonlijke spullen zouden grotendeels verdwenen zijn.

“Alle versies” van de moord worden onderzocht, zeiden de openbaar aanklager en de politie zondag tijdens een persconferentie. Politiebronnen vertelden AFP dat de misdaad niet direct iets te maken leek te hebben met het werk van Marinova.

Moord op journalisten in EU

Het is de derde keer in een jaar dat een journalist vermoord is in een EU-lidstaat. In februari werd de Slowaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak samen met zijn partner doodgeschoten. Hij deed onderzoek naar belastingfraude en maffianetwerken. En in oktober vorig jaar werd op Malta onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia gedood door een aanslag met een autobom. Zij schreef jarenlang over corruptie in de politiek en de zakenwereld van Malta en werkte mee aan het onderzoeksjournalistieke project Panama Papers.

Bulgarije stond dit jaar op plek 111 van 180 van de jaarlijkse persvrijheid-index van persorganisatie Reporters Sans Frontières (RSF). Dat is lager dan alle andere EU-lidstaten. Volgens RSF is het aantal bedreigingen en aanvallen op journalisten in Bulgarije de laatste maanden geïntensiveerd. Ook komt corruptie en samenspanning tussen media, politici en oligarchen er vaak voor.

De dood van Marinova wordt sterk veroordeeld door onder meer de Europese vereniging van journalisten.