Banksy-schilderij vernietigt zichzelf op veiling

Een schilderij van de Britse kunstenaar Banksy, getiteld Meisje met ballon, heeft zichzelf versnipperd op het moment dat het vrijdag voor 1,18 miljoen euro verkocht werd tijdens een veiling bij Sotheby’s in Londen. Dat heeft de mysterieuze, idealistische kunstenaar, wiens identiteit onbekend is, zaterdag bevestigd door een video op Instagram te plaatsen waarop te zien is hoe hij stiekem een papierversnipperaar in de lijst van het schilderij heeft ingebouwd. „Voor het geval het ooit geveild zou worden,” luidde een van de begeleidende teksten. En Banksy citeerde in dat filmpje Picasso, aldus de BBC, die zei: „De drang tot vernietigen is ook een creatieve drang.”

Eerder postte Banksy al een foto van het moment van versnippering tijdens de veiling, met de tekst: Going, going, gone. Hoe en door wie de versnipperaar in werking is gezet, is onbekend.

Ge-Banksy’d

„Het lijkt er op dat we zojuist ge-Banksy’d zijn”, luidde de reactie van Sotheby’s directeur Alex Branczik op de stunt. Wie de koper van het vernietigde kunstwerk is, is niet bekendgemaakt. Sotheby’s heeft laten weten in onderhandeling met de koper te zijn over wat er nu verder moet gebeuren.

Iets dergelijks is er nog nooit in de kunstgeschiedenis gebeurd. Het is niet duidelijk of de koper betalen moet, en of het kunstwerk dat bij de stunt versnipperd is daardoor juist meer waard is geworden.

De idealistische straatkunstenaar Banksy is bekend omdat hij wereldwijd, vooral op muren, antikapitalistische en kritische kunstwerken schildert. Die worden, tegen zijn zin, soms duur verhandeld.

Robin Hood

Als kind droomde Banksy ervan een soort Robin Hood te worden, schreef hij ooit op zijn website: een vrolijke volksheld die met guerrillastraatkunst de rijken en machtigen te kijk zou zetten. Nooit had hij gedacht, schreef hij, dat hij als een „goudstuk” de zakken van de rijken zou vullen. In dat licht is zijn zelfvernietigende schilderij-stunt met Meisje met ballon wel begrijpelijk.

Correctie (07-10): In een eerdere versie van dit bericht stond dat Banksy eerder een video had geplaatst van het moment van versnippering. Dat ging om een foto.