Schietbanen in gebruik door Defensie ondanks eigen verbod

Defensie heeft commando’s tot halverwege september op een particuliere schietbaan laten trainen, terwijl ze dat sinds februari verboden had. Dat meldt Nieuwsuur zaterdag.

Defensie besloot in februari de drie binnenschietbanen die ze huurde van Het Markiezaat in Bergen op Zoom niet meer te gebruiken “om geen enkel gezondheidsrisico te lopen”, schrijft Nieuwsuur. Door intensieve schietoefeningen en gebrekkige afzuiginstallatie bleven schietgassen te lang hangen. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van de arbodienst van Defensie uit 2015 waar het tv-programma de hand op heeft gelegd.

Defensie zegt tegen NRC dat de uitvoering van dat besluit van februari acht maanden op zich heeft laten wachten wegens “miscommunicatie”. Daarnaast is er volgens Defensie geen sprake van gezondheidsrisico’s, omdat er na het rapport in 2015 maatregelen zijn genomen. Die maatregelen zijn niet gewogen toen besloten werd Het Markiezaat niet langer te gebruiken, aldus Defensie: “Daar is intern niet goed over gecommuniceerd.” Uit latere evaluaties zou ook blijken dat er op de schietbanen in Bergen op Zoom geen gezondheidsrisico’s meer zijn.

Defensie weerspreekt daarnaast dat er onrust is onder de commando’s, zoals Nieuwsuur schrijft. Het besluit om de schietbaan in Bergen op Zoom niet langer te gebruiken heeft volgens Defensie ook te maken met de opleveringen van eigen schietbanen op de kazerne van de commando’s.

Zwart spul uit je neus

Volgens Nieuwsuur adviseerde de arbodienst, dat in 2015 onderzoek deed na klachten over misselijkheid en hoofdpijn, al eerder om te stoppen met het gebruik van de binnenbanen in Bergen op Zoom. Defensie trof daarna inderdaad maatregelen, vertelt de woordvoerder. Onder meer de intensiteit van de schietoefeningen werd aangepast en Defensie betaalde mee aan de verbetering van het luchtafvoersysteem van de binnenschietbanen. Commando’s herkennen dat beeld niet en zeggen tegen Nieuwsuur dat de oefeningen als normaal zijn doorgegaan. “Dat is niet ons beeld”, zegt Defensie tegen NRC.

Onder meer grenswaarden van koper, lood en zink werden overschreden na intensieve schietoefeningen, signaleerde de arbo in 2015. “Er loopt twee dagen lang zwart spul uit je neus”, zeggen de commando’s tegen het tv-programma. Een woordvoerder van de militaire vakbond VBM noemt de gang van zaken tegenover Nieuwsuur ‘onacceptabel’. “Dit had door de verantwoordelijken echt verboden moeten worden”.