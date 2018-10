‘Rusland-georiënteerde partij opnieuw grootste bij Letse verkiezingen’

De Rusland-georiënteerde Harmonie-partij lijkt opnieuw de grootste te worden bij de Letse parlementsverkiezingen. Dat blijkt uit een eerste exitpoll zaterdagavond, zo meldt persbureau Reuters. Of de partij ook voor het eerst in het bestaan mag gaan deelnemen aan regeringsvorming is onzeker: de verschillen met andere politieke fracties zijn groot.

Volgens de peiling krijgt Harmonie zo’n 19,4 procent van de stemmen, tegenover 23 procent bij de vorige parlementsverkiezingen. Grote winnaar lijkt de populistische nieuwkomer KPV LV te worden, die uit het niets op 11,5 procent uitkomt. De tweede partij van het land bij de vorige verkiezingen, het centrumrechtse Eenheid, lijkt ver terug te vallen. De partij is door interne strubbelingen uit elkaar gevallen en gaat onder de naam Nieuwe Eenheid van 21,8 naar 6,9 procent.

Letland is een voormalige Sovjet-staat en werd in 1991 onafhankelijk van Rusland. Nog altijd bestaat een kwart van de bevolking (in het land wonen 2 miljoen mensen) uit etnische Russen. De partij die opkomt voor deze groep, Harmonie, is echter nog nooit aan de macht geweest vanwege politieke verschillen van inzicht met andere partijen. Ook wordt Harmonie verweten te nauwe banden met Moskou te hebben.

De huidige coalitie bestaat uit de Unie van de Groenen en Boeren, de christendemocratische Nationale Alliantie en de Eenheids-partij. Voor een meerderheidsregering moet daar ten minste nog één partij bijkomen.