PvdA wil heropening Algemene Financiële Beschouwingen

De PvdA wil dat het debat over de Algemene Financiële Beschouwingen wordt heropend omdat het kabinet heeft besloten de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Dat zegt Tweede Kamerlid en woordvoerder financiën Henk Nijboer tegen NRC. “Je kan niet zomaar zonder debat 2 miljard op een begroting verschuiven.”

Nijboer heeft het voorstel aangemeld voor regeling. Dat is de procedure in Tweede Kamer om debatten aan te vragen. Om het debat te heropenen is een meerderheid van de Kamer nodig. Dinsdagmiddag is de eerste Kamervergadering.

Volgens Nijboer is het “democratisch niet juist” dat er na de Algemene Financiële Beschouwingen door de coalitie mogelijk nog geschoven wordt met 2 miljard euro. Hij wil een debat over “alternatieve keuzes”. “Het parlement heeft bijvoorbeeld niet vastgelegd dat de 2 miljard ten goede moet komen aan multinationals of aan bedrijven moet worden besteed”, aldus Nijboer. “Er is ook woningnood en de werkdruk in de zorg en het onderwijs zijn hoog. Daar kan je ook voor kiezen.”

‘Brede steun’

De PvdA’er verwacht brede steun voor zijn voorstel. “Nu onduidelijk is welke keuzes worden gemaakt, moeten de financiële beschouwingen worden heropend. In crisisjaren hebben we de AFB ook wel eens weken opgeschoven omdat de begroting nog niet af was.”

Vrijdag werd bekend dat Unilever zijn kantoor niet naar Rotterdam zal verplaatsen. Kort daarop maakte premier Rutte in een persconferentie bekend de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. GroenLinks-leider Jesse Klaver zei daarop ook al in debat te willen met premier Rutte.