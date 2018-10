PSV wint ook achtste competitiewedstrijd (4-0)

PSV heeft ook de achtste competitiewedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. Thuis tegen VVV-Venlo werd het 4-0. Drie doelpunten vielen in de tweede helft.

Na een assist van Gaston Pereiro schoot de Mexicaan Hirving Lozano in de 34ste minuut beheerst binnen. PSV had in de eerste helft de bovenhand maar liet het na nog een tweede treffer te maken.

Die 2-0 viel zo’n twintig minuten na rust. Luuk de Jong kopte zijn zesde doelpunt van het seizoen achter VVV-keeper en PSV-huurling Lars Unnerstall. Na de 2-0 leek PSV het, met een midweekse Champions League-wedstrijd tegen Inter in de benen, wel mooi te vinden.

Daar dachten Erick Gutierrez en Lozano echter anders over. In de slotminuten verdubbelden zij met twee goals de score. Lozano schoot raak uit een strafschop die was toegekend na ingrijpen door de videoscheidsrechter.

FC Groningen-coach Danny Buijs verder onder druk

Eerder op de avond vergrootte ADO Den Haag al de zorgen van FC Groningen-trainer Danny Buijs. De geplaagde coach zag zijn team voor de zesde keer - in acht wedstrijden - verliezen. De Hagenezen zegevierden met 1-0. Het enige doelpunt kwam voor rekening van Elson Hooi. FC Groningen blijft daardoor zeventiende op de ranglijst.

In Zwolle wist PEC met 2-0 te winnen van Excelsior. Doelpunten werden gemaakt door Mike van Duinen en Thomas Lam. PEC gaat door de overwinning over de Rotterdammers heen en staat nu negende.