Oud-sportjournalist Bert Nederlof (72) overleden

Oud-sportjournalist Bert Nederlof is zaterdag op 72-jarige leeftijd overleden. Nederlof was al enige tijd ziek, meldt zijn oud-werkgever NOS.

De geboren Rotterdammer werkte onder meer voor de dagbladen De Tijd en Trouw vooraleer hij in 1973 in dienst trad bij Voetbal International. Voor het populaire tijdschrift was hij onder meer redacteur, coördinator van de eindredactie en senior-redacteur. In 2008 ging hij vervroegd met pensioen bij het weekblad. Hij bleef daarna op incidentele basis wel actief voor Voetbal International.

Naast schrijvend journalist was Nederlof ook radiocommentator bij Langs de Lijn. Zo deed hij in 1988 - samen met Jack van Gelder - verslag van de befaamde goal van Marco van Basten in de EK-finale tegen de Sovjet-Unie. Ook was Nederlof aanwezig bij de finale van de Europacup 1 in 1985 tussen Juventus en Liverpool. In het Brusselse Heizel-stadion braken daarbij voorafgaand aan de wedstrijd rellen uit waarna 39 supporters om het leven kwamen, onder meer door verdrukking en een ingestorte muur.

Schrijver voetbalboeken

Nederlof werd ook bekend als schrijver van verschillende voetbalboeken. Zo tekende hij onder meer de levensverhalen van Johan Cruijff, Coen Moulijn en Willem van Hanegem op. Eén van de laatste boeken waaraan Nederlof meewerkte was de in 2017 uitgekomen biografie Rob Rensenbrink: het slangenmens.

Nederlof woonde de laatste jaren van zijn leven op Texel.