Oud-journalist en RVD-directeur Eef Brouwers (79) overleden

Oud-journalist en oud-directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) Eef Brouwers is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Dagblad van het Noorden, waar hij in de jaren zeventig en tachtig hoofdredacteur van voorloper Nieuwsblad van het Noorden was, zaterdagavond. Brouwers was tevens presentator van het NOS-Journaal en bij Studio Sport.

Brouwers was een product van de bekende AVRO-jeugdomroep Minjon, waar hij voor de radio onder meer rollen in hoorspelen op zich nam. Zijn journalistieke carrière begon in de jaren vijftig bij de Nieuwe Provinciale Groninger Courant. Na als freelancer voor een aantal regionale media in het noorden van het land te hebben gewerkt, kwam Brouwers terecht bij het Utrechts Nieuwsblad. In de jaren zestig keerde hij als redacteur weer terug bij het Nieuwsblad van het Noorden.

Een baan bij de AVRO bracht Brouwers weer terug naar de Randstad. Hij ging aan de slag als reporter voor AVRO’s Radiojournaal. Na te zijn ingevallen voor een zieke collega bij NOS Langs de Lijn werd hij gevraagd voor televisieprogramma Studio Sport. Later trad Brouwers daar vast in dienst.

NOS Journaal

Brouwers’ rustige en geïnformeerde manier van presenteren leidt ertoe dat hij in 1973 een baan aangeboden krijgt als presentator bij het NOS Journaal. Het krantenvak blijft echter trekken, waardoor Brouwers na vier jaar terugkeert bij het Nieuwsblad van het Noorden. Als adjunct-hoofdredacteur en later hoofdredacteur geeft hij leiding aan de krant.

Na een ontmoeting met de nieuwe Philips-directeur Wisse Dekker zei Brouwers de journalistiek in 1983 vaarwel om hoofd van de Philips Persdienst te worden. Na dat werk tot halverwege de jaren negentig te hebben gedaan, begon Brouwers nog eenmaal aan een grote klus. Als directeur-generaal gaf hij leiding aan de Rijksvoorlichtingsdienst. Brouwers kreeg onder meer de taak de gevoelig liggende verloving van prins Willem-Alexander en prinses Maxima Zorreguita aan te kondigen.

In 2004 is Brouwers nog kortstondig media-adviseur van het Nederlands Elftal, waarna hij definitief met pensioen gaat. De oud-journalist was onder meer officier in de Orde van Oranje-Nassau en werd ook het erekruis in de Huisorde van Oranje verleend.