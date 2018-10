Opzeezouten

Volgens een goede vriendin van mij ben ik niet de figuur die enige nuance kan aanbrengen in de verhitte #MeToo-discussie. Zeker niet bij de dames uit het fanatieke kamp Ford. Mijn vriendin doelde daarmee op mijn laatste column waarover afgelopen week in bepaalde kringen nogal wat commotie ontstond. Of ik dat erg vond? Integendeel. Ik moest juist wel lachen om dat bakfietsmoedergekrakeel en had heel even het plan om het deze week hier keihard op te nemen voor de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo. Die met dat Amerikaanse model op een hotelkamer in Las Vegas rommelde. Ik wilde schrijven dat het dom van die dame was om ’s nachts bij Ronaldo in zijn hotelkamer te komen omdat de voetballer nou eenmaal altijd wil scoren. Dus dat ze erom vroeg. Maar ik ben bang dat veel mensen dit gebbetje niet begrepen zouden hebben. Laat staan gewaardeerd. Voor je het weet krijg je een liter bleekwater in je kruis. Dus ik laat het hier maar bij. Het is een open zenuw en ik vrees dat deze er zo nog wel een tijdje bij blijft liggen. Ik wens alle partijen veel plezier met hun eigen gelijk.

Hoe zal het ondertussen met die arme Rutte gaan nu Unilever heeft besloten om lekker in Londen te blijven? Hij kan zijn ridicule dividendbelastingvoordeeltje wat hen betreft in zijn reet steken. En wat ons betreft kon hij dat al heel lang. Onze verwarde premier gaat de zaak heroverwegen. Of treedt hij af?

En wat doen zijn coalitiegenoten? Het was een aandoenlijk dingetje dat iedereen al maanden hardnekkige liesjeuk bezorgde. De dividendbelastingmeloen is de reden waarom Alexander dit weekend op het D66-congres zijn afscheid zou aankondigen. Een einde waar de hele partij naar snakt. En Alexander zelf ook. Moest zo lachen om een Noord-Koreaans akkefietje binnen het normaal redelijke D66. Een ongerust lid wilde een motie indienen tegen het steunen van dat debiele dividendbelastingmoloch en hij kondigde dit aan op Twitter. Vervolgens werd hij met spoed gebeld door het doodsbange bibberbestuur van de partij. Of hij zijn motie wilde afzwakken? Want Alexander had het al zo moeilijk. Was niet alleen zijn vriendin, maar ook tien zetels kwijt. En wat deed het opstandige lid? Hij zwakte de motie af. Kortom: die gozer komt er wel. Die is nu nog gemeenteraadslid in Castricum, maar hij ruikt het Haagse pluche en zal daar binnenkort aan kleven. Maar wat doet Alexander? Gaat hij zijn afscheid ook heroverwegen? Of is hij blij dat hij weg mag?

Maar Unilever komt dus niet naar Rotterdam. Waarom niet? Omdat ze in de war zijn. En niet een klein beetje, maar echt totaal. Voorbeeld? Dochter Calvé komt met pindakaas op de markt in de smaken Karamel Zeezout, Speculaaskruiden en Cacao Nibs. En als je dat doet, dan zit je echt op de rand van een smaakpsychose. Die goede, ouwe trouwe Calvé-pindakaas. Wie is er niet groot mee geworden? Daar flikker je toch niks doorheen? Wie er stukjes chocola doorheen wil, pakt de hagelslag er maar bij. Maar dit idiote menggedrag geeft dus aan dat Unilever-bestuursvoorzitter Paul Polman en zijn vriendjes volledig de weg kwijt zijn. Opzeezouten toch?

Verder wil ik er niet te veel over zeggen want voor ik het weet heb ik die rare Henk Breukink achter me aan. Dat is die fossiele commissaris van ING die vindt dat de politiek en pers keihard moeten applaudisseren voor zijn sjoemelbank. Geen kritische kanttekeningen van hun kant aan het adres van de witwassers die graag zaken deden met criminelen. Eigenlijk vindt hij dat het salaris van de briljante ING-bestuursvoorzitter Ralph Hamers vertienvoudigd moet worden en dat zijn eigen commissarissenfooi ook wel flink omhoog kan. Zijn hele omgeving vindt dat ING het prima heeft gedaan en dat niemand schuld treft. Henk heeft een gezellige vriendenkring.

Vrees dat onze Henk net als Paul Polman, Mark Rutte en Alexander Pechtold binnenkort heel veel vrije tijd heeft om te toepen. Alle vier hebben deze heren iets te lang op de verkeerde hengst gegokt. En dat heeft consequenties. Jammer? Nee hoor. Volgende patiënt.