Operazangeres Montserrat Caballé overleden

De Spaanse operazangeres Montserrat Caballé is overleden. De 85-jarige Caballé gold als een van de invloedrijkste operazangeressen van de vorige eeuw.

Dat meldt het Spaanse ziekenhuis Sant Pau in Barcelona waar Caballé opgenomen was, volgens persbureau AP. De sopraan werd eind september enkele dagen opgenomen en had al jaren gezondheidsklachten. Caballé genoot een carrière van bijna vijftig jaar en had een breed repertoire.

Caballé is bij het grote publiek waarschijnlijk het meest bekend vanwege een duet met Queen-zanger Freddie Mercury, dat gebruikt werd tijdens de Olympische Spelen in 1992 in Barcelona. Het nummer werd in 1987 opgenomen.

Caballé woonde aan het begin van haar carrière in Zwitserland en zong daar in het Duits uitvoeringen van Mozart en Strauss. Ze brak in 1965 door nadat ze een andere zangeres verving tijdens een optreden in Carnegie Hall, New York. Montserrat Caballé, vernoemd naar de gelijknamige berg in Catalonië waarop een klooster staat, was een echte diva: zo verscheurde ze in 2000 haar bladmuziek toen een orkest twee keer verkeerd inviel.

In 2002 begon Caballé op doktersadvies minder op te treden. Op 60-jarige leeftijd adviseerden artsen haar al een rustigere levenstijl, vanwege hartklachten.