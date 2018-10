Aan de rand van ons dorp was ik getuige van twee tegen elkaar opsnijdende jongens van een jaar of acht die met wat palen en balkjes aan het slepen waren. Zegt een van hen: „Als je hiermee een klap tegen je hoofd krijgt ben je je verdere leven dood.”

