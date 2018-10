‘Een markant politicus’ en ‘een plezierig mens’: reacties op het vertrek van Pechtold

Een groot verlies voor zijn partij en voor de Nederlandse politiek. Zo noemt minister-president Mark Rutte het vertrek van D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold. De politicus kondigde zaterdag op het partijcongres aan over enkele dagen te zullen terugtreden als fractievoorzitter. Ook andere politici spreken met lof over de afzwaaiend leider van D66.

Lees ook: Pechtold per direct weg als leider D66

Rutte is na het vertrek van Pechtold samen met Geert Wilders de enige zittende politiek leider die zijn partij al sinds 2006 aanvoert bij de verkiezingen.

“Er zijn in de politiek weinig mensen die ik zo goed ken. Als Alexander een kamer binnen komt, kan ik vaak aan zijn gezicht al zien hoe de vlag erbij hangt. En in al die jaren ben ik hem alleen maar meer gaan waarderen”, schrijft Rutte op zijn Facebook-pagina. “Als iemand met wie je altijd zaken kunt doen. En bovenal als een goede collega die in het persoonlijke contact gewoon een heel plezierig mens is.”

Buma: D66 is Pechtold veel dank verschuldigd

Coalitiegenoot en CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma, die vorig jaar na de formatie net als Pechtold besloot om ondanks regeringsdeelname van zijn partij weer de Tweede Kamer in te gaan, zegt dat D66 Pechtold “veel dank is verschuldigd voor de wijze waarop hij de partij de afgelopen twaalf jaar heeft geleid en laten groeien”. Buma zegt in de loop der jaren veel waardering te hebben opgebouwd voor Pechtold wegens zijn “grote politieke vakmanschap en zijn collegialiteit”.

sybrandbuma Sybrand Buma In de loop der jaren heb ik veel waardering voor @APechtold gekregen vanwege zijn grote politieke vakmanschap & collegialiteit. Ik kijk terug op een plezierige samenwerking, zowel binnen de coalitie als de oppositie. Ik wens hem veel succes en het allerbeste toe. 6 oktober 2018 @ 15:50 Volgen

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers spreekt van “een markant politicus”. “De politieke verschillen tussen onze partijen zijn op onderdelen groot en toch is er, met respect voor die verschillen, al jaren sprake van een goede samenwerking. Ook dat is mede de verdienste van collega Pechtold. Ik wens hem voor de komende periode alle goeds toe.”

Geert Wilders, die de afgelopen jaren zo vaak in de clinch lag met Pechtold, houdt het bij een kort “adieu Alexander”.

Adieu Alexander. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 6, 2018

Asscher (PvdA): altijd in dienst van de democratie

PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher prijst de houding van Pechtold die altijd “ten dienste van de democratie was”. “Ik ga het missen, de scherpe dialogen met deze waardige tegenstander, maar vooral ook de mooie samenwerking met een zeer gewaardeerde collega.”. Kees van der Staaij (SGP) spreekt van “een raspoliticus”.

LodewijkA Lodewijk Asscher Alexander Pechtold stopt. Ik ga het missen, de scherpe dialogen met deze waardige tegenstander, maar vooral ook de mooie samenwerking met een zeer gewaardeerde collega. Altijd ten dienste van de democratie. Ik wens hem alle goeds voor de toekomst! 6 oktober 2018 @ 15:40 Volgen

Collega-Kamerlid Jan Paternotte van D66 noemt het “een eer” met Pechtold te hebben samengewerkt. “En wat zullen we zijn passie voor de open samenleving, zijn humor en brille, zijn politiek leiderschap missen. “Het beste moment bestaat niet. De beste plek wel.”