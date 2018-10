‘Donorkinderen eisen gegevens donorvader van ziekenhuis’

Verschillende donorkinderen beginnen een rechtszaak tegen de ziekenhuizen Rijnstate in Arnhem en MC Kinderwens in Leiderdorp om de identiteit van hun donorvaders te achterhalen. Dat schrijft het AD. De kinderen willen dat de twee ziekenhuizen de gegevens van de spermadonoren openbaar maken.

Vier donorkinderen dienen via hun advocaat Tim Bueters een rechtszaak in tegen Medisch Centrum Kinderwens. Daarnaast eist donorkind Maria (20) in een aparte zaak via haar advocaat Martin de Witte bij de rechter de gegevens van donor K34 op bij ziekenhuis Rijnstate. Ze zegt tegen het AD dat ze zich “gekwetst en belazerd” voelt. “Het was toch een bewuste keuze om B-donor te worden? Nu heeft hij donorkinderen en wil hij er niks van weten. Hij heeft het destijds mij en mijn moeder beloofd. Ook Rijnstate heeft het beloofd.”

Anoniem

De twee mannen gaven in de jaren 90 hun sperma aan alleenstaande en lesbische vrouwen als B-donor. Dat wil dat ze het goed vonden dat hu donorkinderen vanaf hun zestiende contact met hen zouden opnemen. Maar de situatie veranderde toen in 2014 de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (WDKB) werd aangenomen. Die wet verbiedt anoniem doneren, omdat elk kind recht heeft op informatie over zijn of haar afstamming.

Maar de wet gaf de mannen die voor 2014 donor waren geworden de ruimte om hun status te veranderen naar anonieme donor. Die wijziging voltrok zich zonder dat de donorkinderen en moeders daarover werden ingelicht.

Een van de donorvaders blijkt bovendien 56 donorkinderen te hebben, terwijl de landelijke richtlijn 25 is. Ziekenhuis Rijnstate vindt de switch van de donoren ethisch niet kunnen, maar zegt tegen het AD dat het ‘juridisch aan handen en voeten gebonden is’.