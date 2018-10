Zware celstraffen voor Duits stel dat vrouwen martelde

Twee Duitse ex-echtgenoten zijn vrijdag tot lange celstraffen veroordeeld voor het martelen en doden van meerdere vrouwen, melden Duitse media. De verdachten opereerden in het plaatsje Höxter, in Noordrijn-Westfalen.

De man en vrouw lokten de slachtoffers naar een gehuurde boerderij bij die stad, via contactadvertenties die ze op internet plaatsten. In de woning werden de vrouwen vervolgens mishandeld, vastgebonden en geslagen. Het tweetal hield de slachtoffers enkele weken vast in het huis. Ze deden dit meerdere jaren achtereen. Zeker acht vrouwen kwamen in contact met het stel, twee van hen overleden aan hun verwondingen.

Het laatste overlijdensgeval leidde tot de aanhouding van de man en vrouw, in 2016. Ze hadden een ambulance gebeld voor het slachtoffer, dat ernstig gewond was geraakt. De vrouw bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Het lichaam van een eerder dodelijk slachtoffer, die in 2014 bezweek aan de martelingen, werd in stukken gehakt en verbrand.

Het proces tegen het stel duurde ruim twee jaar, waarin de verdachten elkaar de schuld gaven. Tegen allebei was levenslang geëist. De vrouw, 49 jaar oud, is uiteindelijk veroordeeld tot dertien jaar gevangenis. In die straf woog volgens de rechter mee dat de vrouw, die vlak voor de uitspraak haar verontschuldigingen aanbod, had meegewerkt aan het politie-onderzoek. Haar 48-jarige ex-man kreeg elf jaar cel en psychiatrische behandeling opgelegd.