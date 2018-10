Wie wint dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede?

Welke omstreden winnaars waren er in het verleden?

Bij meerdere laureaten is vroeger of later de vraag gerezen of ze de prijs wel verdienden. Zo bleek de Guatemalteekse inheemse activiste Rigoberta Menchú (winnaar in 1992) een groot deel van haar levensverhaal bij elkaar verzonnen te hebben. En recentelijk klinkt er kritiek op Aung San Suu Kyi (winnaar in 1991) omdat ze nu als burgerlijk leider te weinig doet tegen de etnische zuiveringen van de Rohingya-minderheid in haar Myanmar. In 2013 maakte NRC al eens dit lijstje van winnaars met bloed aan hun handen:

F.W. De Klerk: De Zuid-Afrikaanse president Frederik Willem de Klerk ontving de prijs in 1993 samen met zijn latere opvolger Nelson Mandela voor de „vreedzame beëindiging van de apartheid”. De wreedheid onder De Klerk was voor velen reden voor kritiek op de uitreiking. Mandela was niet onomstreden door zijn verleden bij het ANC.

Yasser Arafat: De Palestijnse leider Yasser Arafat werd samen met de Israëlische politici Yitzhak Rabin en Shimon Peres in 1994 beloond voor hun inzet voor vrede in het Midden-Oosten, door het ondertekenen van de Oslo-akkoorden. Een lid van het Nobelcomité stapte op, om Arafats vermeende betrokkenheid bij aanslagen op burgers. Hij wordt door critici de ‘slechtste man die ooit de Vredesprijs won’ genoemd.

Henry Kissinger: Oud-minister van Buitenlandse Zaken van de VS Henry Kissinger kreeg de prijs in 1973 samen met de leider van Noord-Vietnam Le Duc Tho voor hun inzet voor de vrede in Vietnam. Le Duc Tho nam de prijs niet aan, Kissinger wel. In Vietnam brak twee jaar later weer oorlog uit. De prijs voor Kissinger, vluchteling uit nazi-Duitsland, is ook omstreden door zijn rol bij de bombardementen van de VS in Cambodja. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken ontving de prijs, samen met de Noord-Vietnamese onderhandelaar Le Duc Tho, voor het bereiken van een staakt-het-vuren in Vietnam. Twee leden van het Nobelcomité legden uit woede hun functie neer.

Menachem Begin: Menachem Begin kreeg als premier van Israël de prijs in 1978 samen met de Egyptische president Anwar al-Sadat voor de Camp David-akkoorden. Met dit verdrag erkende Egypte buurland Israël en kreeg het in ruil het schiereiland Sinaï terug. Begin was in de jaren voor de stichting van Israël het brein achter terroristische aanslagen. Ook Sadat is omstreden wegens zijn rol in de Jom Kippoeroorlog.