Voer in Nederland een vrouwenquotum in

Ja, een quotum verdient niet de schoonheidsprijs, maar is nodig voor gelijke vertegenwoordiging

Eva Jinek was lang tegen, maar is nu voor. „Als we nu geen drastische maatregelen nemen, gaan mijn kinderen niet eens meer meemaken dat mannen en vrouwen in Nederland gelijk vertegenwoordigd worden in het bedrijfsleven, op universiteiten en in de politiek. En dat zou doodzonde zijn.” Eva Jinek, tv-presentator, op de site van KRO-NCRV (10/1/2017)

Ja, en dan met zwaardere sancties dan boetes

Er is nu alleen een vrijblijvend ‘streefcijfer’. Daarom is een quotum nodig, met flinke sancties. Zie Italië: „Daar wordt het hele bestuur ontbonden als er niet aan het quotum wordt voldaan. Dan gaan de mannen wel vrouwen benoemen. Een boete werkt niet goed genoeg, maar als bestuurders zelf hun functie kwijtraken lukt het wel.” Mirjam de Blécourt, advocaat, op BNR.nl (17/2/2018)

Het kan ook zonder vrouwenquotum

Nationale-Nederlanden stelde intern een target en beoordeelt daar op. „Om meer vrouwen aan te kunnen nemen, werden er vrouwen in sollicitatiecommissies gezet en opdrachten aan headhunters meegegeven om minstens een vrouw op de lijst te zetten.” Commentaar FD (13/5/2018)

Nee, de samenleving moet zelf veranderen, de overheid moet zich er niet mee bemoeien

Het ligt niet aan bedrijven. In Nederland werken vrouwen vaak parttime. „Dat kan, maar dan is de poule waar je uit kunt putten kleiner.” Vrouwen vinden vaak dat ze ergens „nog niet aan toe zijn” – verander dát. Dat is „aan de aandeelhouders en de besturen, en klanten van die organisaties”. Monique de Vos, headhunter bij Chasse Executive Search op Radio 1 (1/10/2018)

Dat kwaliteit boven geslacht moet gaan is een drogreden

Als vrouwen zeggen dat zij op hun kwaliteiten gekozen willen worden en niet omdat zij vrouw zijn, dan is dat „een drogreden pur sang; vrouwenquota betekenen niet dat een vrouw een baan moet krijgen waarvoor ze niet gekwalificeerd is.” Santi van den Toorn, developer en activist, op OneWorld.nl (6/3/2017)

Het gaat niet om mannelijk versus vrouwelijk, het gaat om gedrag

Het probleem „is niet dat vrouwen worden gediscrimineerd om hun vrouw-zijn, maar dat alfagedrag je naar de top brengt en gezonde twijfel of een zachte leiderschapsstijl te vaak als een zwakte wordt gezien. Bedenk daarbij: bovenop de apenrots is misschien geen plek voor vrouwen, maar óók niet voor 99 procent van de mannen.” Edwin van Sas, journalist, op De Correspondent (6/4/2016)

