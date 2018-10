Vijftien jaar cel voor Zuid-Koreaanse oud-president Lee Myung-bak

De voormalige Zuid-Koreaanse president Lee Myung-bak is vrijdag veroordeeld tot vijftien jaar celstraf wegens een reeks corruptieschandalen. Dat meldt persbureau Yonhap. Ook moet hij 13 miljard won (10 miljoen euro) terugbetalen. De 76-jarige Lee was president van 2008 tot 2013.

De uitspraak werd live op Zuid-Koreaanse televisie uitgezonden. Het oud-staatshoofd werd in april gearresteerd op verdenking van omkoping, verduistering en belastingontduiking. Hij zou in totaal 11 miljard won (8,45 miljoen euro) aan steekpenningen hebben ontvangen en vermogen ter waarde van 24 miljard won (18,4 miljoen) hebben weggesluisd via het bedrijf van zijn broer, auto-onderdelenfabrikant DAS. De toenmalige president gaf meerdere hoogwaardigheidsbekleders binnen DAS opdracht geld wit te wassen en was daardoor volgens de rechter de de facto eigenaar van het bedrijf.

Ontkenning

Lee ontkent de aantijgingen en was uit protest tegen de aanwezigheid van camera’s niet bij de uitspraak aanwezig. De conservatieve politicus zegt het slachtoffer te zijn van “politieke wraak” door de huidige, liberale president Moon Jae-in.

Moon heeft Lee eerder bekritiseerd omdat laatstgenoemde tijdens zijn termijn een strafrechtelijk begon naar zijn voorganger Roh Moo-hyun, president van 2003 tot 2008. Moon Jae-in was de stafchef van Roh tijdens diens regeringstermijn. Aanklagers verdachten Roh van corruptie, maar voordat hij voor kon komen pleegde de oud-president zelfmoord.

Aanklagers hadden twintig jaar cel tegen Lee geëist en schatten het weggesluisde bedrag hoger in dan de rechter: 35 miljard won (26,9 miljoen). De oud-president werd ook schuldig bevonden aan het accepteren van 5,1 miljoen euro aan smeergeld van Samsung, in ruil voor clementie in een belastingontduikingszaak.

Veroordelingen

Lee was nog de enige nog levende Zuid-Koreaanse oud-president die niet in de gevangenis had gezeten. Zijn opvolger Park Geun-hye werd vorig jaar afgezet door het Constitutioneel Hof vanwege aannemen van steekpenningen, verkwisting van overheidsgeld en inmenging in de parlementsverkiezingen van 2016. Zij werd aanvankelijk veroordeeld tot 24 jaar cel, maar in hoger beroep kwam daar nog een jaar gevangenisstraf bij.

De andere twee nog levende voormalige staatshoofden, Chun Doo-hwan (1980 - 1988) en Roh Tae-woo (1988 - 1993), werden in 1996 veroordeeld voor corruptie, muiterij en corruptie. Hen werd ruim een jaar later amnestie verleend, door toenmalig president Kim Young-sam. Van Chun werden in 2013 nog wel meerdere schilderijen, stukken porselein en andere dure artefacten in beslag genomen. Dit omdat de oud-dictator nog omgerekend 128 miljoen euro aan boetes open had staan.