Verhuizing Unilever gaat voorlopig niet door

Het Londense hoofdkantoor van Unilever blijft voorlopig toch bestaan. Dat heeft het levensmiddelenconcern vrijdag bekendgemaakt. Unilever heeft het besluit genomen onder druk van Britse aandeelhouders.

Unilever heeft twee hoofdkantoren, één in Londen en één in Rotterdam. Het plan was om het bedrijf in zijn geheel in Nederland te vestigen. De verhuizing was deels een reactie op de mislukte overnamepoging van Kraft Heinz in 2017. Het samenvoegen van de hoofdkantoren moest de kosten drukken en zo toekomstige overnames voorkomen.

De laatste weken kwamen steeds meer Britse aandeelhouders in opstand tegen de verhuizing. Als Unilever zich in zijn geheel in Nederland zou vestigen, zou het aandeel van de hoofdindex FTSE100 op de Londense beurs verdwijnen. Wie die index volgt, zou gedwongen zijn om Unilever-aandelen te verkopen. Op 25 en 26 oktober zou er gestemd worden over de eventuele verhuizing, wat er nu met die stemming gebeurt is nog onduidelijk.

Reacties Den Haag

Eind september startte het bedrijf een charme-offensief om beleggers in Londen toch over de streep te trekken. Unilever-voorzitter Marijn Dekkers trachtte in een opiniestuk in The Daily Telegraph kritische beleggers gerust te stellen. Financieel directeur Graeme Pitkethly deed hetzelfde via een radio-uitzending op BBC 4.

In politiek Den Haag is het besluit van Unilever al meteen het gesprek van de dag. Premier Rutte gaf de verhuizing van Unilever als argument om de afschaffing van de dividendbelasting te verantwoorden. De maatregel, die 1,9 miljard euro zou kosten, zorgt voor veel kritiek van de oppositie.

De oppositie heeft fel gereageerd op het nieuws. PVV-leider Geert Wilders kondigde vrijdagochtend via Twitter meteen aan een motie van wantrouwen te zullen indienen. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen en PvdA-leider Lodewijk Asscher zeggen dat het besluit van Unilever de druppel over de rand moet zijn om de afschaffing van de dividendbelasting terug te draaien. “Nu zijn alle smoezen op”, stelt Asscher.

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver sluit zich hierbij aan. Hij liet vrijdagochtend weten zo snel mogelijk in debat te willen over de afschaffing van de dividendbelasting.

Sadiq Khan: geweldig nieuws

De uitkomst in dit debat staat wat betreft de VVD al vast; eerder deze week liet de grootste regeringspartij weten dat de afschaffing van de dividendbelasting niet valt of staat bij de verhuizing van Unilever. Het bedrijf heeft zelf al gezegd dat de dividendbelasting geen obstakel is voor het bedrijf.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt het besluit om het Londense hoofdkantoor niet te verplaatsen te betreuren. “Het is erg jammer dat zo’n belangrijke beslissing in het vaarwater terecht is gekomen van de turbulente politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk.” De organisatie vindt het besluit tekenend voor Brexit-perikelen die lijken uit te monden in “een hard gevecht om de vestiging van bedrijven”.

Ook in het Verenigd Koninkrijk wordt gereageerd op het besluit van Unilever. Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, spreekt over “fantastisch nieuws”. “Onze hoofdstad zal altijd een van de beste steden ter wereld blijven op het gebied van handel”, schrijft de burgemeester op Twitter.

Verhuizing om kosten te besparen

In maart maakte het concern bekend dat het van plan was om het hoofdkantoor volledig in Rotterdam te vestigen. Het besluit om de twee ‘helften’ samen te voegen, was deels een gevolg van de ongewenste overnamepoging van Kraft Heinz in 2017.

Unilever wees dit aanbod af en nam maatregelen om andere (vijandige) overnames te voorkomen, waaronder kostenbesparingen. De duale bedrijfsstructuur zou vooral te veel geld kosten. Het systeem bestond sinds de fusie van de Nederlandse Margarine Unie met het Britse Lever Brothers in 1930.