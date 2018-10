Russisch militair vliegtuig stort neer nabij Moskou

Een Russisch militair vliegtuig is vrijdagochtend neergestort in een bos in de buurt van Moskou. Dat melden Russische media. De twee inzittende piloten hebben de crash overleefd, zij konden op tijd hun schietstoel gebruiken.

Het vliegtuig vertrok vrijdagochtend vanaf het Zjoekovski-vliegveld, in het zuiden van de hoofdstad, voor een trainingsmissie. Het stortte kort na opstijgen neer in de buurt van het dorp Dmitrovskoje. Mogelijk heeft een storing in het besturingssysteem de crash veroorzaakt. De Russische Vliegtuigbouwcorporatie doet onderzoek naar de crash.

Het gaat om een straaljager van het type MiG-29. Het vliegtuig lijkt op de NAVO-tegenhanger F-16. De MiG-29 heeft een geavanceerd vuurgeleidingssysteem en kan lucht-luchtraketten afvuren.

Rusland heeft vaker te maken met crashes. In 2016 kwamen bijna honderd mensen om het leven toen een militair vliegtuig neerstortte in de Zwarte Zee. Eerder dit jaar kwamen 71 mensen om bij de crash van een passagiersvliegtuig in de buurt van Moskou.