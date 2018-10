‘Rusland roept Nederlandse ambassadeur op het matje over hackpogingen’

De Nederlandse ambassadeur in Rusland is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. Dat meldt persbureau RIA Novosti op basis van “diplomatieke bronnen”. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd.

Ambassadeur Renee Jones-Bos moet volgens het onbevestigde bericht namens Nederland tekst en uitleg geven over de beschuldigingen van een grootschalige cyberoperatie in ons land. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en het Nederlandse ministerie van Defensie gaven donderdag een persconferentie waarin ze Rusland beschuldigden van twee verijdelde hacks: één op het kantoor van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag en een op een laboratorium in de Zwitserse plaats Spiez. Vier Russische spionnen werden in april min of meer op heterdaad betrapt in Den Haag en zijn Nederland uitgezet.

De MIVD komt de Russische GROe-spionnen enkele dagen voor de hackpoging op het hoofdkantoor van de OPCW op het spoor. Zij wanen zich onbespied. De kofferbak van de Russische spionnen zit vol met hackgereedschap.

‘Propaganda’

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de beschuldigingen “georganiseerde propaganda” en “zeer schadelijk voor de bilaterale verstandhouding.” Het ministerie plaatste donderdag langs de officiële weg kanttekeningen bij de handelswijze van Nederland, dat volgens de Russen wel erg lang wachtte met het bekendmaken van het verijdelen van de hack. Dat was bewust en heeft volgens de Russen te maken met de bijeenkomst van OPCW-lidstaten, die volgende week plaatsvindt.

Ondertussen gaat de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken voorlopig niet naar Rusland. Er stond vanaf 19 oktober een tiendaags werkbezoek gepland voor de buitenlandwoordvoerders van alle partijen in Den Haag, maar die kunnen de Russische hackpoging “niet zomaar over hun kant laten gaan”. Volgens VVD-lid Sven Koopmans zou een Nederlandse delegatie in Rusland nu uitgelegd kunnen worden als “vergeving voor schandelijke daden tegen de rechtsorde”.