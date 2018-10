Ruim 300 aanhoudingen bij protesten tegen Kavanaugh

In Washington D.C. zijn donderdag 302 mensen aangehouden die in kantoorgebouwen van de Amerikaanse senaat demonstreerden tegen de benoeming van Brett Kavanaugh als lid het hooggerechtshof. Dat meldt de politie van het Capitool.

De demonstratie waaraan ze deelnamen was volgens persbureau AP gepland op de trappen naar het congresgebouw. Toen de politie die blokkeerde begaf de groep zich naar binnen. Daar is het leeuwendeel van de arrestaties gedaan op de begane grond. Later zijn op de vierde verdieping nog eens negen mensen aangehouden. Onder de gearresteerden zijn komiek Amy Schumer en model Emily Ratajkowski.

emrata Emily Ratajkowski Today I was arrested protesting the Supreme Court nomination of Brett Kavanaugh, a man who has been accused by multiple women of sexual assault. Men who hurt women can no longer be placed in positions of power. https://t.co/nnwq1O4qk3 4 oktober 2018 @ 20:34 Volgen

Vrijdagochtend (10.30 uur, lokale tijd) begint de juridische commissie van de Amerikaanse senaat de stemmingsprocedure over rechter Brett Kavanaugh, door president Donald Trump voorgedragen om toe te treden tot het Amerikaanse hooggerechtshof. Als het aan de Republikeinse leider Mitch McConnell ligt, wordt er zaterdag inhoudelijk gestemd. De benoeming van Kavanaugh is omstreden, omdat hij in de voorbije weken door drie vrouwen is beschuldigd van seksueel wangedrag.

In de tot op het bot verdeelde VS wordt tot in elke uithoek van het land naar de knock-out gezocht. Honderd procent, of nul. Er is geen ruimte meer voor twijfel in de Amerikaanse boksarena

Blasey Ford

Zijn meest prominente beschuldiger, psycholoog Christine Blasey Ford, getuigde vorige week donderdag onder ede tegen Kavanaugh. Het weerwoord dat de 53-jarige rechter daarop mocht geven was zeer emotioneel. Iets teveel zelfs, erkent hij donderdag in een opiniestuk in The Wall Street Journal. Het verweer van de rechter was scherp en bevatte “een paar” opmerkingen die hij achteraf bezien naar eigen zeggen niet had moeten maken.

“Mijn verklaring en antwoorden weerspiegelden mijn diepe verdriet over hoe oneerlijk deze aantijgingen worden behandeld.”

Vorige week gelastte het Witte Huis een FBI-onderzoek naar de beschuldigingen, onder voorwaarde dat het binnen een week zou worden afgerond. Het onderzoek was woensdag klaar en is en ter inzage aan de Senaat aangeboden. Het bevat volgens voorzitter Chuck Grassley van de justitiecommissie “geen greintje wangedrag”. De Republikein gaf deze week aan niets te weten te zijn gekomen “dat ik niet al wist”.

Een benoeming voor Kavanaugh lijkt dan ook aanstaande. Binnen de Republikeinse partij zijn nog drie senatoren met twijfels over het nieuwe lid van het Hooggerechtshof, die een levenslange benoeming tegemoet kan zien. Twee van hen, Jeff Flake (Arizona) en Susan Collins (Maine), zeiden deze week onder de indruk te zijn geweest van het FBI-rapport over Kavanaugh. Senator Lisa Murkowski uit Alaska zei uit het rapport niet op te kunnen maken of de FBI wel voldoende getuigen heeft gesproken.