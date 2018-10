‘Rijverbod is niet het einde van ons bedrijf’

„De Stints zijn weggevaagd”, zegt Edwin Renzen, eigenaar en oprichter van Stint Urban Mobility. Maandag vaardigde minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) een rijverbod uit voor de elektrische bolderwagen, populair bij kinderopvangcentra. Renzen heeft het nagerekend: „Een boekwaarde van twintig miljoen euro van alle ruim drieduizend Stints op de weg is in één klap gedaald tot de prijs van schroot: honderdvijftigduizend euro.”

Het rijverbod volgde op een „verkennend technisch onderzoek” van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Uit dit onderzoek kwamen „meerdere opvallende eerste bevindingen” die duiden op „potentiële veiligheidsrisico’s”. Ruim twee weken geleden kwamen in Oss vier kinderen om, toen een Stint van een kinderdagverblijf op een overweg werd aangereden door een trein.

Renzen heeft kritiek op het besluit. „We hopen de komende weken met steun van velen, ook van de kinderopvang, de weg weer op te kunnen. Ik wil in gesprek met het ministerie. Ik wil niet een keiharde strijd aangaan.”

Wat dacht u toen u van het ongeval hoorde?

„Dat was een heftige ervaring. Zoiets is het laatste wat je wil meemaken. Een ongeluk waarbij kinderen zijn betrokken is precies datgene wat we met de Stint willen voorkomen. Dus ja, in dat opzicht is er sprake van verslagenheid.”

Wat zijn de consequenties voor uw bedrijf?

„Alles ligt stil. We hebben geen inkomsten meer. Maar we willen niet afgeserveerd worden. Hoelang we het volhouden, weet ik niet. Ik beschouw het rijverbod niet als het einde van het bedrijf. Zo wil ik niet denken.”

Hoe heeft u de commotie die volgde op het ongeluk persoonlijk ervaren?

„Er kwam een stortvloed aan media op me af. Ik heb geen mediatraining gehad, ik ben geen voetballer. We zijn meteen begonnen met checklists en met het opvoeren van rijopleidingen. Er kwamen ineens onderzoekers die op televisie riepen dat er van alles niet goed was. Op zaterdag dacht ik: het gaat wel. Maar toen kwam de inspectie. Toen ging ik weer stuk. Het is een emotionele rollercoaster.”

Hoe kijkt u aan tegen het onderzoek van de inspectie?

„Er werd mij door de inspectie verteld dat er problemen waren. Als de zogeheten nulkabel naar de gashendel breekt, gaat de Stint vol gas geven en zou je niet kunnen remmen. Ik heb meteen de leveranciers gevraagd techneuten te sturen. We hebben getest en inderdaad: als je die kabel doorknipt, dan rijdt-ie vol gas. Maar we hebben nul keer melding van zo’n kabelbreuk gehad. De inspectie heeft op basis van een werkhypothese geconcludeerd dat de Stint onveilig is.”

U is gevraagd alle Stints terug te roepen. Waarom wilde u dat niet?

„Dat had geen zin. We hebben nooit een kabelbreuk gehad. Moeten we alle Stints terugroepen, en als we niets vinden zeggen dat het uitgesloten is dat een kabel breekt? Dat kan niet.”

Hoe groot is de kans op kabelbreuk?

„Heel klein. De inspectie stelt dat de kabel zou kunnen breken doordat in de motorcontroller een contactpunt verkeerd is gesoldeerd. Nou, die controllers worden geleverd door SME, een gerenommeerd bedrijf uit Italië. Na zo’n kabelbreuk kun je trouwens nog steeds de gashendel terughalen.”

Er zijn toch wel meldingen geweest van gebreken met de Stint?

„We hebben 36 keer een melding gehad van Stints die niet vol gas konden rijden. Het bleek steeds te gaan om een metertje dat niet goed werkte, dat had met een vervuiling te maken. We hebben toen de gashendels vervangen. Ook die hendels zijn ingekocht in Italië. Dat hadden we ook goedkoop in China kunnen doen.”

Er is u gevraagd de Stints stil te laten zetten.

„Ik kon dat niet ineens doen. Ik wilde daar een nachtje over slapen. Zo’n besluit is ingrijpend, zowel voor de kinderdagverblijven als voor ons bedrijf. Ik dacht dat we in het weekeinde konden meewerken aan het onderzoek, maar in werkelijkheid moesten we onderhandelen. En vervolgens kwam de minister met een rijverbod. Ze heeft een besluit genomen omdat er twijfel was, op basis van géén informatie.”

Wat nu?

„Ik geloof nog steeds dat ik in een land leef waar besluiten worden genomen op basis van gedegen onderzoek. We geloven in veilig verkeer, hoe vreemd dat na het ongeluk in Oss ook klinkt. We zijn altijd te goeder trouw geweest.”

Reactie van de Inspectie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laat in een reactie weten dat er inderdaad bij het bedrijf van Renzen is aangedrongen op een terugroepactie van de Stint, en later op het stilzetten door het bedrijf zelf. „Met het oog op de verkeersveiligheid”, aldus een woordvoerder. Toen het bedrijf dat niet wilde doen, besloot minister Van Nieuwenhuizen een dag later de Stint uit voorzorg te verbieden. „Op dit moment zijn er nog veel vragen onbeantwoord, maar vind ik op basis van deze eerste bevindingen schorsing vanuit de verkeersveiligheid nodig”, zo schreef ze de Tweede Kamer.