Officieel dodental Sulawesi gestegen naar 1.558

Op Sulawesi worden nog altijd dodelijke slachtoffers gevonden van de aardbeving en tsunami die het eiland vorige week troffen. Het zijn er inmiddels 1.558, meldt rampenbestrijdingsdienst BNPB vrijdag. De organisatie verwacht dat het aantal blijft stijgen.

Door een reeks bevingen, waarvan de zwaarste een kracht van 7,5 had, zijn ruim 65 duizend huizen op Sulawesi verwoest. De BNPB telde vrijdag ruim 2.500 gewonden. Nog 113 mensen worden volgens de dienst vermist. Dat is aanzienlijk minder dan een schatting van de Indonesische zoek- en reddingsorganisatie Basarnas. Een woordvoerder spreekt tegenover persbureau AFP van meer dan duizend vermisten.

Correspondent Annemarie Kas is momenteel op Sulawesi, waar de bevolking vijf dagen na de aardbevingen en tsunami getroffen is door een schrijnend tekort aan alles. In een Facebook Live-sessie beantwoordde ze vragen.

Vooral in het noordwesten van het eiland is de schade groot. Op veel plekken is nog steeds geen stroom en vernielde wegen maken de aanvoer van hulp complex. In de stad Palu, het hevigst getroffen, gaat mondjesmaat alweer een aantal winkels open en is hier en daar weer elektra.

Wederopbouw

De Indonesische vice-president Jusuf Kalla bezocht Palu vrijdag en sprak de verwachting uit dat de wederopbouw zeker twee jaar gaat duren. Het vliegveld van de stad is sinds donderdag weer in gebruik. Elf landen, waaronder Australië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, hebben vliegtuigen met hulpgoederen naar het rampgebied gestuurd.

Vanuit de lucht wordt de omvang van de schade duidelijk. Sulawesi vanaf boven bekeken.

In Nederland hebben samenwerkende hulporganisaties dinsdag gironummer 555 geopend voor een gezamenlijke inzamelingsactie.